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Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Koca'nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu

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Üsküdar Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından imar planları iptal edilen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kurucusu olduğu Medipol Hastanesi'nin inşaatını durdu. Yargıya taşınan olay sonrası iddiaya göre; davanın hakimi değişti ve inşaat devam etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) imar planlarını amacına uygun kullanılmadığı gerekçesiyle iptal ettiği ve arazisi plansız kalan Medipol Hastanesi'nin inşaatı, yapılan kontrol ve incelemenin ardından Üsküdar Belediyesi tarafından durduruldu. Bilirkişi raporunda arsanın 1994'te ortaokul alanı olarak kullanılmak üzere Maliye Hazinesi'ne bağışlandığı ancak amacına uygun kullanılmadığı ve otoparka dönüştürüldüğü vurgulandı.

İBB, İMAR PLANLARININ İPTALİNE KARAR VERDİ

Yerel seçimlerde CHP'nin adayı Sinem Dedetaş'ın kazandığı Üsküdar Belediyesi, dikkat çeken bir karara imza attı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Medipol Üniversitesi için imar planı hazırlanmıştı. Bakanlık, Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi'nin hemen yanında yer alan 4 bin 164 metrekarelik alanı konut alanı ve ortaöğretim tesisleri alanı statüsünden "yükseköğretim tesisi alanına" dönüştürmüştü.

İmar planı raporunda plan değişikliğinin Medipol Üniversitesi için yapıldığını belirtildi. Alanın yapılaşma koşulu ise zemin+5 kat olarak belirlendi. İstanbul 12. İdare Mahkemesi ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) başvurusuyla, 31 Ocak 2024'te imar planlarının iptaline karar verdi.

KANUNSUZ İNŞAATI ÜSKÜDAR BELEDİYESİ DURDURDU

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre, planları iptal edilen arazide devam eden inşaat ise kısa süre önce Üsküdar Belediyesi tarafından durduruldu. Emre Özipek isimli yurttaş, plansız kalan alanda devam eden inşaatın kanunsuz olduğunu belirterek Üsküdar Belediyesi'ne başvurdu. Üsküdar Belediyesi ise yapılan kontrol ve incelemenin ardından inşaatın durdurulduğunu bildirdi.

Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanı Koca'nın kurucusu olduğu hastanenin inşaatını durdurdu

"BABAM ARSAYI OKUL YAPILMASI İÇİN BAĞIŞLADI"

Emre Özipek isimli vatandaş, Medipol'ün otopark olarak kullandığı alanın babası tarafından okul yapılması için kamuya bağışlandığını belirterek dava açmıştı. İstanbul Anadolu 31'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin hazırlattığı bilirkişi raporunda arsanın 1994'te ortaokul alanı olarak kullanılmak üzere Maliye Hazinesi'ne bağışlandığı ancak amacına uygun kullanılmadığı vurgulandı.

Özipek ise arsanın 2016'nın sonuna kadar atıl bırakıldığına ardından da Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi tarafından otopark olarak kullanılmaya başladığına dikkat çekti. Ayrıca arsanın 1994 ile 2017 yılları arasında atıl bırakıldığını belirtti. Amacına uygun kullanılmayan arsanın kendilerine iade edilmesini talep etti.

OKUL YAPILACAK ALAN HASTANEYE OTOPARKI OLDU

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, arsanın Henza Akın Çolakoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesi olarak kullanıldığını, ayrıca arsaya 32 derslikli bir ek bina yapılacağını iddia ederek davanın reddini istedi. Dava kapsamında bir inşaat mühendisiyle bir hukukçu tarafından arazide keşif yapılarak bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün beyanının gerçeği yansıtmadığı, arsanın Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi tarafından otopark olarak kullanıldığı vurgulandı. Ancak tüm bunlara rağmen yargı süreci sonuçlandırılmadı.

DAVANIN HAKİMİ DEĞİŞTİ, İNŞAAT DEVAM ETTİ

Dava çok önemli bir aşamaya gelmişken birden mahkemenin hâkimi değişti. Yeni atanan hâkim 2021'de "zamanaşımını" gerekçe göstererek davaya ilişkin "ret kararı" verdi. Arsanın varisi Özipek kararı istinafa (Bölge Adliye Mahkemesi'ne) taşıdı. Mahkeme, ret kararını kaldırarak dosyayı davanın yeniden görülmesi için 2023'ün son günlerinde ilk mahkemeye gönderdi. Hukuk mücadelesine devam eden Özipek, "Davanın bile isteye sürüncemede bırakıldığını, davanın yıllarca sürdürüleceğini" vurgulayarak yargı sürecinin devam etmesine rağmen Medipol'ün hızla inşaata başladığını açıkladı.

Haberler.com / Eymen Dursun - Politika

Üsküdar Belediyesi Fahrettin Koca Sağlık Bakanı İstanbul 3.Sayfa Politika Haberler

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Yorumlar (15)

Zamla BOĞUŞANTÜRK:

Böyle bir skandal olabilir mi ya? Dünyanın neresinde bir sağlık bakanının hastaneleri olabilir?

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Yusuf ODEMIS:

Usulsüzlükler ülkesi Türkiye de olur kardeş

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albatros :

bir o mu? bir önceki kabinede turizm bakanının otelleri, eğitim bakanın da dersaneleri vardı. tabi bunlar bizim bildiklerimiz...

yanıt28
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Halil Yarbaşı:

Adam Bakan olmadan öncede hastaneleri vardı Bakan olduktan edinilmiş bir şey değil

yanıt17
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Sebastian Szymanski:

Geri verin araziyi. En doğru karar bu olur.

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yanıtYanıtla
Yusuf ODEMIS:

Çok konuşmada derbide hatrick yap

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Sami İşgören:

hakimin tayini çıkmış karar aşamasında alla alla,bakanların içinde en masum tipli buydu şaşırdımmı tabiki şaşırmadım.hesbını verecek yer belli.

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mehmet:

yönetimde olan kişilerin. kesinlikle ticaretle ilişiği olmamalı. ya halkı yönet. yada ticaretine devam et.

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Hsn:

Ticaret falan yapmayacak Yani işsiz birisi mi bakan olsun ya da fabrikadamı çalışmalı bakan olabilmek için?

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Ağa Aytaş:

Çam sakura da 2025 yılına randevüm var acaba bakanın hastanesi ne gidersek git yarın gel dermi Allah hesap sorsun kuldan beklentimiz yok memleket i soğana çevirdiler soğan bile lüks.

17
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