Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 18 iş gününde neler yaptığını Haberler.com'a anlattı

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde İstanbul'daki birçok ilçenin yönetimi AK Parti'den CHP'ye geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki evinin de bulunduğu ilçe, 1994'ten bu yana ilk kez CHP'ye geçti. 30 yıl sonra Üsküdar'da seçimi kazanan CHP'nin adayı eski İBB Şehir Hatları Müdürü Sinem Dedetaş yüzde 49,90 oy aldı. AK Parti'nin adayı Hilmi Türkmen ise yüzde 42,37'de kaldı.

Sinem Dedetaş, mazbatasını alır almaz resmi tatil günleri çıkartıldığında görev süresi olan 18 iş gününde hangi icraatlarını gerçekleştirmeye başladığını Haberler.com'a anlattı.

"KUTLAMAYLA GEÇEN VAKİT HEPİMİZİN VAKTİNDEN ÇALIYOR"

Dedetaş, "Genelde insanlar mutlu ben de mutluyum. Tabi çalışma bekleniyor. Belediyelerin birinci önceliği icra, biz de bunun farkındayız dolayısıyla kutlamaları bile bazı yerlerde başlatmadık. Çünkü kutlamayla geçecek vakit de hepimizin vaktinden ve icradan çalıyor. O yüzden yol üstünde selamlaşarak ve yol üzerinde teşekkür ederek süreci başlattık.

Özellikle Üsküdar Belediyesi için hızlı hareket edilmesi gereken bir yer çünkü öncelikli konularımız var. Vatandaşlarımız bizden bu anlamda bizzat hizmet bekliyor. Tabii biz ayın 4'ünde işe başladık, yani görev teslimi aldık ama ondan sonra bayram tatili 23 Nisan ve 1 Mayıs birlikte aslında 18. iş günümüzdeyiz. Meclisi topladık, komisyonlarımızı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

İLK VAADİ KENTSEL DÖNÜŞÜM OLDU

Sinem Dedetaş, seçim çalışmaları sırasında, Üsküdar'da 1999 öncesi yapı stoğunun yüzde 70 seviyelerinde olduğunu ve seçildiği zaman önceliğinin deprem dirençli bir Üsküdar inşa etmek olduğunu ifade etmişti.

Dedetaş, yaptığı bir açıklamada, "İster belediyemizle, ister İBB ile ister merkezi yönetim ya da müteahhitlerle anlaşmış olsun, hiçbir komşumuzu desteksiz bırakmayacak, komşularımızın hak kaybına uğramaması için hiçbir karşılık beklemeden iştirakimiz KENTAŞ ile müşavirlik hizmeti sunacağız. Yerinde dönüşümü desteklerken komşularımızla iletişimimizi sıkı tutacağız, mobil kentsel dönüşüm iletişim ofislerimiz ile ihtiyaç duyan komşumuzun kapısına çalışma arkadaşlarımızı göndereceğiz. Hiç çekinmeden her türlü sorusuna beraber cevap arayacağız, derdine çözüm olacağız." ifadelerini kullanmıştı. Başkan Dedetaş, seçimi kazandıktan sonra o vaadini unutmadı.

"KENTAŞ, VATANDAŞLA MÜTEAHHİT ARASINDA SİGORTA OLACAK"

"Kampanyada da kentsel dönüşüm demiştik, şimdi de aynısını söylüyorum. Çünkü hali hazırda dönüşen ve dönüşebilecek alanlar var. Bunların çalışmalarına başladık. KENTAŞ'ın yapısını değiştirmek vaadimiz vardı onun başlangıcını yaptık. KENTAŞ üzerinden bir müşavirlik, vatandaşla müteahhidin arasında duracak bir sigorta gibi onun yapılanmasını vadetmiştik. Bunun sürecini başlattık.

Şu an aslında kentsel dönüşümde mayısın 2. haftasından itibaren komşularımızla buluşup çözümler üretecek noktaya getirdik diyebilirim. Özellikle büyükşehirde ortaklaşa yapacağımız projelerin belirlenmesi, onların planlarının yapılması, bu çalışmalar yapılıyor. Değişim süreçleri önemli. Bir yandan da sosyal Üsküdar çok önemli. Bu yüzden hem afet dirençli hem de sosyal anlamda bir bütün, eksikleri giderilmiş bir Üsküdar çalışmalarına başladık."

MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ

6'sı büyükşehir olmak üzere 11 ilde faaliyet gösteren Marmara Belediyeler Birliği, 1975 yılından bu yana belediyelerin ortak sorunlarına çözümler geliştirilmesi, çevre bilinci, sürdürülebilir şehircilik, göç, sosyal uyum, eğitim ve bilimsel çalışmaların desteklenmesi gibi birçok konu başlığında çalışmalar yapıyor. Son yerel seçimde Marmara Bölgesi'ndeki 11 ilden 8'inin CHP'ye geçmesiyle birlikte Marmara Belediyeler Birliği'nde de yönetim değişti.

Başkan Dedetaş, "Bu yapı çok önemli bir yapı. Birlikte olmanın ve aslında birlikte hareket etmenin önemini, ne kadar fark ses olduğumuz önemli değil, hizmet için bir yerde ortaklaşa bilmek çok kritik. Bence bütün Türkiye adına bunu gösteren Marmara Belediyeler Birliği, önemli işler yapmış. Bunları artırarak sürdürmek hepimizin görevidir." sözleriyle yapının önemini vurguladı.