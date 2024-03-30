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Uşak'ta AK Parti, Mehmet Çakın'a destek için 'Kutlu Yürüyüş' etkinliği düzenledi

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Uşak'ta, AK Parti İl Başkanlığınca partinin Uşak Belediye Başkan adayı Mehmet Çakın'a destek için "Kutlu Yürüyüş" etkinliği gerçekleştirildi.

Eski belediye hizmet binası önünden başlayıp İsmet Paşa Caddesi'ne kadar süren yürüyüşe partililer ve vatandaşlar katıldı.

Yürüyüşte, katılımcılar 50 metre uzunluğunda Türk bayrağı açtı.

Programda vatandaşlara seslenen AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, mevcut belediye başkanı olan AK Parti Uşak Belediye Başkan adayı Mehmet Çakın'a destek istedi.

Çakın da görev süresinde Uşak'a hizmet etmek için gece gündüz çalıştıklarını ifade etti.

Bu süreçte kendisine destek veren herkese teşekkür eden Çakın, "Yeni dönemde çok daha güçlü, kararlı, azimli şekilde şehrimizi ihya etmeye, kalkındırmaya devam edeceğiz. Yarın yine AK Parti, AK Parti belediyeciliği diyerek çok daha güçlü şekilde, bu memleketi yerli ve milli şekilde yönetmeye devam edeceğiz. Bu memleket üzerinde hain planları olanlara fırsat vermeyeceğiz. 22 yıldır AK Parti davası için gecesini gündüzüne katmış olan Cumhurbaşkanı'mıza vefanın en güzel göstergesi olarak sandıkları yarın patlatacağız." ifadelerini kullandı.

AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar da AK Parti'nin bir vizyonu olduğunu, kurulduğu günden bu yana hiçbir seçimde tutamayacakları sözleri vermediklerini belirterek, diğer siyasi partilerin adaylarının ise yerine getiremeyecekleri vaatlerde bulunduğunu öne sürdü.

Kaynak: AA / Politika

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