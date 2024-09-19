Burdur Valiliğine Yeni Atama: Dr. Naci Aktaş
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Eylül 2024 tarihli kararıyla, Burdur Valiliği'ne Ankara Etimesgut Kaymakamı Dr. Naci Aktaş atandı. Bu atama ile birlikte, 16 ilin valisi değişti. Uşak Valisi Turan Ergün ise Artvin Valiliğine atanırken, boşalan Uşak Valiliği görevine Dr. Naci Aktaş getirildi.
Resmi Gazete'de yayımlanan 18 Eylül 2024 tarihli Cumhurbaşkanı kararnamesi ile Burdur Valiliği'ne Ankara Etimesgut Kaymakamı Dr. Naci Aktaş atandı.
18 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 16 ilin valisi değişti. Açıklanan karara göre; Uşak Valisi Turan Ergün, Artvin Valiliğine atandı. Vali Ergün'den boşalan Uşak Valiliği görevine ise Ankara Etimesgut Kaymakamı Dr. Naci Aktaş getirildi. - UŞAK