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Ursula von der Leyen ikinci kez Avrupa Komisyonu Başkanı seçildi

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Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleştirilen oylamada Ursula von der Leyen ikinci kez Avrupa Komisyonu Başkanı seçildi. Von der Leyen, 720 üyeli parlamentodaki oylamada 401 milletvekilinin desteğini alarak yeniden seçildi.

Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleştirilen oylamada Ursula von der Leyen ikinci kez Avrupa Komisyonu Başkanı seçildi.

Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Komisyonu Başkanlığı için oylama yapıldı. Von der Leyen, 720 üyeli parlamentodaki oylamada 401 milletvekilinin desteğini alarak yeniden seçildi. Oylamada aleyhte oy kullanan vekillerin sayısı 284, çekimser oy kullananların sayısı ise 15 oldu.

Oylama öncesinde Ursula von der Leyen'in seçimine ilişkin oylamanın ertelenmesine yönelik bir teklif ise parlamentoda oy çokluğuyla reddedildi.

Von der Leyen parlamentodaki oylama öncesinde yaptığı konuşmada, "Toplumumuzdaki aşırı kutuplaşmanın kabul edilmesine asla müsaade etmeyeceğim. Demagogların ve aşırılık yanlılarının Avrupa'ya özgü yaşam tarzımızı yok etmelerini asla kabul etmeyeceğim. Bugün burada, bu çatı altındaki tüm demokratik güçlerle mücadeleyi yönetmeye hazır olduğumu ifade ediyorum" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanlığı'nda 2024-2029 dönemi için yeniden seçilmek için parlamentoda vekillere beş yıllık çalışma planından bahseden Von der Leyen, AB ekonomisini güçlendirme, polis ve sınır koruma kurumlarını destekleme, göç sorununu ele alma, iklim değişikliğiyle mücadele ve Avrupa Birliği'nin politikalarını protesto etmek için birçok ülkede sokaklara dökülen çiftçilere yardım sözü verdi.

Rusya'ya kararlılık mesajı

Rusya'nın Kiev'deki çocuk hastanesini vurmasının bir hata değil "dehşet verici bir mesaj" olduğunu vurgulayan Von der Leyen, "Bu nedenle bizim vereceğimiz cevabın da aynı şekilde net olması gerekiyor. Kimse barışı Ukrayna halkından daha fazla istiyor olamaz. Avrupa ne kadar uzun sürecek olursa olsun, Ukrayna'nın yanında yer alacaktır. Bizim mesajımız budur" diye konuştu.

Macaristan'ın AB dönem başkanlığını devralmasının ardından Ukrayna'ya yönelik bir barış misyonu başlatarak Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşen Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı da sert bir şekilde eleştiren Von der Leyen, "Bu sözde barış misyonu, bir taviz misyonundan başka bir şey değildir" diye konuştu.

"Gazze halkı artık daha fazla dayanamaz"

Gazze'deki savaş konusunda İsrail yanlısı politika izlediği için sert eleştirilere maruz kalan Von der Leyen konuşmasında, Gazze'ye destek mesajı verdi. Von der Leyen, "Gazze halkı da insanlık da artık daha fazla dayanamaz. Hemen kalıcı bir ateşkese ihtiyacımız var. İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasına ihtiyacımız var. Sonrası için de hazırlanmamız gerekiyor. Avrupa üzerine düşeni yapmalıdır. 2024 yılında insani yardımımızı artırarak neredeyse 200 milyon euro seviyesine çıkardık ve daha fazlasını yapacağız. Halihazırda, etkili bir Filistin yönetimini desteklemek için çok yıllık bir paket üzerinde çalışıyoruz. İsraillilerin ve Filistinlilerin güvenliği için en iyi yol, iki devletli çözümdür. Orta Doğu halkı, barış, güvenlik ve refahı hakediyor ve Avrupa, onların yanında olacak" dedi.

Romanyalı parlamenter salondan atıldı

Parlamentoda Von der Leyen'in yeniden seçilmesine ilişkin tartışmalar sırasında oturumu bölerek Von der Leyen'i protesto eden aşırı sağcı milletvekili Diana 'o'oaca, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola tarafından salondan atıldı. S.O.S Romania partisi lideri 'o'oaca, siyah bir çöp poşetini kaldırarak, "İstediğimi yaparım, konuşmaya hakkım var. Ben Romanyalılar tarafından seçildim, siz Romanya halkını öldürüyorsunuz" diye konuştu. 'o'oaca, salondan çıkarıldıktan sonra yaptığı açıklamada da Von der Leyen'in bir suçlu olduğunu savundu.

?o'oaca, dün de Avrupa Parlamentosu'na bir rahip getirilerek parlamentonun kutsanmasını ve "şeytanlardan arındırılması" teklifinde bulunmuştu. 'o'oaca, "Tıpkı Romanya Parlamentosunda olduğu gibi, burada da şeytanlar bir araya geliyor" diye konuşmuştu. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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