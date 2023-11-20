Ünsal: "2024 Seçimleri Kırşehir'in yüzyılı olacak"

Yaklaşan Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde AK Parti il başkanı Seher Ünsal ve Milletvekili Necmettin Erkan ilçe teşkilatlarını ziyaret etti.

2024 Mahalli İdareler Seçimi Kırşehir'in Yüzyılı olacak diyen AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, "Kaman, Akpınar, Boztepe, Akçakent, Çiçekdağı ve Mucur ilçelerimizi ziyaret ettik. 2023 seçimlerinde Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kırşehir yeniden teveccüh gösterdi. 'Cumhuriyetin yüz akı, Türkiye'nin ortak aklı' parolası ile milletimize hizmet yolunda yorulmadan çalışan teşkilatlarımız, memleket sevdası ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde durmadan duraksamadan 'Büyük ve Güçlü Türkiye' hedefine koşmaya devam ediyor" dedi. İlçe teşkilatlarıyla istişare halinde olduklarını aktaran Ünsal, açıklamasında; "İlçelerimizdeki istişarelerimizde teşkilatımızın heyecanı, bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Teşkilatlarımızın desteği ile 2024 Mahalli İdareler Seçimi Kırşehir Yüzyılına adım atmış olacağız. Teşkilatlarımızla birlik beraberlik içinde seçimlerde başarılı sonuçlar alacağız" diye konuştu.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ise seçildikten sonra Bakanlıklar ve TBMM'inde 7-24 esaslı çalışmalar yürüttüklerini Kırşehir'i istenilen seviyeye çıkaracaklarını söyledi. - KIRŞEHİR