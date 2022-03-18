Ünlü anketçiden siyaset gündemine bomba gibi düşen çıkış: CHP ve AK Parti'nin oyları kafa kafaya

AK Parti ve MHP'nin hazırlayıp sunduğu yeni seçim kanunu sonrası siyaset kulisleri yeniden canlandı. Seçim barajının yüzde 7'ye düşmesini öngören teklifin ardından ittifakların nasıl şekilleneceği yeniden tartışma konusu olurken MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, katıldığı programda son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

"MAKAS, CHP İLE KAPANMIŞ DURUMDA"

Katıldığı canlı yayında her ay kamuoyu araştırması yaptıklarını belirten Kulat, "Biz her ay kamuoyu araştırması yapıyoruz. Sistematik bir şekilde abonelerimiz için yapıyoruz. AK Parti'nin halen birinci parti olduğunu söyleyebilirim. Ama makas CHP ile son derece kapanmış durumda." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mehmet Ali Kulat

"AK PARTİ'DE ERİME DEVAM EDİYOR"

Kulat sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu CHP'nin oyu arttığı için değil AK Parti'nin oyu azaldığı için. AK Parti'de erime devam ediyor. AK Parti şu anda yüzde 28-29 bandında ki bunun içinde yüzde 2'lik bir HDP'li seçmenin olduğunu var sayarsak 27'lere kadar inebilecek bir AK Parti görünüyor. CHP'yle çok yaklaştılar kafa kafaya geldiler."

Haberler.com - Politika