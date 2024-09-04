Ünlü anketçi, ilk cumhurbaşkanı adayını şimdiden ilan etti: Aday adayıdır demiyorum, adaydır

Erken seçim çağrılarını yineleyen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olması gerektiğini belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Erdoğan'ın aday olmasını ve onu yenerek bu sürecin tamamlanmasını Türkiye demokrasisi açısından sağlıklı görüyorum" şeklindeki sözleri gündeme bomba gibi düştü.

"ADAY ADAYIDIR DEMİYORUM KESİNLİKLE ADAYDIR"

Bu sözlerin yankıları sürerken Kamuoyu Araştırmacısı Mehmet Ali Kulat'tan çok konuşulacak bir çıkış geldi. TGRT Haber'deki Gündem Özel programında muhalefetin şimdiden tartışılmaya başlanan cumhurbaşkanı adayı ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Kulat, "Çok net olarak söylüyorum, Mansur Yavaş cumhurbaşkanı adayıdır. 'Aday adayıdır' demiyorum kesinlikle adaydır" ifadelerini kullanarak Yavaş'ın adaylık sürecinin net olduğunu belirtti.

"CHP ADAY GÖSTERMESE BİLE..."

CHP'nin Mansur Yavaş'ı aday göstermemesi durumunda bile, Yavaş'ın seçmenden 100 bin imza toplayarak bağımsız aday olarak cumhurbaşkanlığı yarışına katılabileceğini dile getiren Kulat, vatandaşlar arasında Yavaş'a yönelik ciddi bir teveccüh olduğunu belirtti.

"2023'TE ADAY OLSAM KAZANIRDIM" DEMİŞTİ

ABB Başkanı Mansur Yavaş, daha önce katıldığı bir televizyon programında 2023 yılında aday olması durumunda seçimi kazanacaklarını belirterek şu ifadelere yer vermişti: "Altılı Masa'nın karar alması halinde aday olacağını söylediğini hatırlatan Mansur Yavaş, "Bu süreçte adaylığımla ilgili her yerde şunu söyledim, 'Altılı Masa aday gösterirse aday olurum'. Zaten söyledim oybirliği olsaydı olurdum. Kazanacağımı düşünüyorum. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Mahalli seçim ortamındayız. İnşallah Mayıs ayında yapacağımız görüşmede kamuoyunun bilmediği konuları bir kez konuşurum, bir daha konuşmam."