Umman Dışişleri Bakanı Yemen Özel Temsilcisi ile Görüştü

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile Yemen'deki gelişmeleri ele aldı.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile Yemen'deki gelişmeleri ele aldı.

Umman resmi ajansı ONA'da yer alan habere göre Dışişleri Bakanı Busaidi, BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg'i başkent Muskat'ta kabul etti.

İkili, Yemen'deki son gelişmeleri, ülkede barış ve güvenliğin tesisi için sarf edilen çabaları ele aldı.

Görüşmenin ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmedi.

Yemen'deki iç savaş ve siyasi çözüm çabaları

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 9 yıldır süregelen krizi sona erdirecek kapsamlı bir anlaşmanın hazırlanması için Suudi Arabistan ve Umman aylardır Yemen hükümeti ile Husiler arasında arabuluculuk yapıyor.