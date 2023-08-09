Ümit Özdağ, Zafer Yürüyüşü'ne katıldı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Anafartalar Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü dolayısıyla Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenen Zafer Yürüyüşü'ne katıldı. Özdağ, yürüyüşte yaptığı konuşmada Türk milletinin birlik ve bütünlüğünü vurguladı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Anafartalar Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü dolayısıyla Gelibolu Yarımadası'nda partisince düzenlenen "Zafer Yürüyüşü"ne katıldı.

Geceyi partililer ve yürüyüşe katılanlarla bir araya geldiği Çanakkale'nin Eceabat ilçesindeki Kocadere Kamp Alanı'nda geçiren Özdağ, sabah saatlerinde beraberindekilerle 57. Alay Şehitliği'ne geçti.

Conkbayırı'na kadar olan 2 kilometrelik yolda "Zafer Yürüyüşü"ne katılan grup, "Andımız", "Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi" ve "Gençliğin Atatürk'e Cevabı"nı okudu.

Ümit Özdağ, etkinlikte yaptığı konuşmada, hayatın milletler mücadelesi olduğunu ve bunun binlerce yıldan bu yana sürdüğünü söyledi.

Bu mücadelede sadece iki milletin 4 bin seneden bu yana kesintisiz varlığını sürdürdüğünü belirten Özdağ, "Bu milletlerden biri Çin ulusudur, diğeri de büyük Türk milletidir." dedi.

Özdağ, şunları söyledi:

"Türk milletine kefen biçmeye çalışanlara çok ağır bir ders vereceğiz. Türk milletini, vatanını elinden bin senede Haçlı Seferleri'yle, iç tuzaklarla alamayanlar şimdi işgalci kitleleri ve ülkemizi satın almayı hedefleyen sermayeyi yollayarak milli birliğimizi, toprak bütünlüğümüzü, devlet yapımızın parçalanmasını hedefliyorlar. Buna izin vermeyeceğiz."

Özdağ'a konuşmasının ardından Zafer Partisi Çanakkale İl Başkanlığınca temsili "57. Alay Sancağı" hediye edildi.