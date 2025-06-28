Ümit Özdağ: Zafer Partisi Seçimlerden Sonra Meclis'te Olacak

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Önümüzdeki seçimlerin ne zaman olacağını bilmiyoruz. Ama şunu size rahatlıkla söyleyebilirim ki önümüzdeki seçimlerden sonra Zafer Partisi hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak hem de Türkiye'yi yöneten kadrolar içerisinde olacak" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Antalya'nın Alanya ilçe başkanlığını ziyaret etti. İlçe binası önünde toplanan partililer, Ümit Özdağ'ı slogan ve alkışlarla karşıladı. Burada konuşma yapan Ümit Özdağ, Silivri sürecine değinerek, "Bir süreden beri Silivri'de, terör örgütü lideri Öcalan'dan dolayı ve PKK terör örgütüyle yapılan müzakerelerden dolayı rehin tutuluyordum. 5 ay süren bu süreç sonunda tahliye edildim ama haksız, hukuksuz bir cezayla tahliye edildim. İnşallah bu karar da daha sonra istinafta bozulacak ve hak bir ölçüde de olsa yerini bulacaktır" dedi.

'ZAFER PARTİSİ'Nİ HESABA KATMADAN SİYASET OLMAZ'

Partisinin seçim vizyonuna değinen Ümit Özdağ, "5 aydan bu yana Zafer Partisi Genel Başkanı Silivri'de bir hücrede rehin tutulmasına rağmen, Zafer Partisi tabanı zinde, dinamik ve güçlü. Türk siyasetinde Zafer Partisi gerçeğini hesap etmeden, bundan sonra herhangi bir hesap yapmanın mümkün olmadığını herkes gayet net bir şekilde görüyor. Önümüzdeki seçimlerin ne zaman olacağını bilmiyoruz. Ama şunu size rahatlıkla söyleyebilirim ki önümüzdeki seçimlerden sonra Zafer Partisi hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak hem de Türkiye'yi yöneten kadrolar içerisinde olacak" diye konuştu.

Ümit Özdağ'a açıklamasının ardından Alanyaspor forması ve çeşitli tesbihler hediye edildi. Özdağ daha sonra partililerle sohbet ederek parti binasından ayrıldı.