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Ümit Özdağ ile Muharrem İnce arasında 'İnönü' tartışması: Hepiniz aynısınız, Atatürk düşmanısınız

Ümit Özdağ ile Muharrem İnce arasında 'İnönü' tartışması: Hepiniz aynısınız, Atatürk düşmanısınız
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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Alparslan Türkeş'i andığı mesajda Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü hedef aldı. Söz konusu paylaşıma Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den yanıt geldi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in doğum gününü kutladı. Özdağ, sosyal medya hesabından yayınladığı kutlama mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'yü de hedef aldı.

Özdağ, paylaşımında, "Bugün rahmetli Alparslan Türkeş'in ad günü. İşgal altındaki Kıbrıs'ta doğdu. Türkiye'ye geldi, subay oldu. 19 Mayıs 1944'de İsmet İnönü'nün "Türk milliyetçisi olmak her Türk için bir görevdi, bundan sonra haktır" şeklinde konuşması ile başlayan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesinden uzaklaşmasına hayatı boyunca muhalefet etti. Türk birliği düşüncesini siyasette temsil etti ve bu rüyası büyük ölçüde gerçekleşti. Türk Devletleri Teşkilatı kuruldu. Bölücü örgüt yandaşlarına cevabı ise "Ne mozaiği ulan, yıkılın köpekler" oldu. Vefaat etmeden 1 saat önce verdiği son demeci Atatürk ile ilgili idi. "Atatürk Türklüğün Himalayasıdır"" ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ ile Muharrem İnce arasında 'İnönü' tartışması: Hepiniz aynısınız, Atatürk düşmanısınız

MUHARREM İNCE'DEN SERT YANIT

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise sosyal medya hesabından isim vermeden Özdağ'a yanıt verdi.

İnce, "Atatürk'e söz söyleyemeyenler, Atatürk'ün yol ve silah arkadaşı, Milli Mücadelemizin kahramanı, Lozan'ın mimarı İsmet İnönü'ye hakaret etmektedir. Böyle yapanların Atatürkçülükleri de sahtedir, Atatürk'e ve İsmet İnönü'ye "iki ayyaş" diyenlerden farkı yoktur. Hepiniz aynısınız, Atatürk düşmanısınız." diye yazdı.

Ümit Özdağ ile Muharrem İnce arasında 'İnönü' tartışması: Hepiniz aynısınız, Atatürk düşmanısınız

Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıtolgn:

MUHARREM INCE ADAM GIBI ADAM!! BU ÜLKENIN BAŞINDA GÖRMEK ISTIYORUZ!!!!! NE MUTLU TÜRKÜM DIYENE. MUSTAFA KEMALIN ASKERLERIYIZ, OKADAR!!!!

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Haber YorumlarıMehmet Ünyeli:

selanik li mason masonu savunur..

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Haber YorumlarıNayci İbrahim:

Ümit Hocam yüreğine sağlık ! Siyasetleri aynı zihniyetleri aynı değişen hiçbir şey yok Türklük ve Türklük için verilen mücadele sadece bizlerin vermiş olduğu mücadeledir. Atatürk'ü kullanarak değil ilkelerine sadık kalarak mücadele verenler sizin misyonunuzu ilke edinmiş olan insanlardır. Gönülden desteğimiz sizedir! Ne mutlu Türküm diyene!

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Haber YorumlarıMGk:

Tuğrul bey...... Osman Bey........ Abdulhamid Han.... Adnan Menderes.... Özal.... Erbakan..... Recep Tayyip Erdoğan.. Anadolu da Müslüman Türkün yolu bu yoldur

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Haber YorumlarıAlkurt:

Arkadaşlar, ikinizde vatan seversiniz, bırakın sözlü savaslari

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