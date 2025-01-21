Ümit Özdağ tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi, adliyede arbede çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara'da bir restoranda yemek yediği sırada gözaltına alınan ve İstanbul'a getirilen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Özdağ, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

'SERBEST BIRAKILDI' İDDİASI YALANLANDI

Parti kaynakları ve avukatları, Özdağ'ın adliyede savcılıkta verdiği ifade sonrasında serbest bırakıldığını ileri sürdü. Ancak kısa bir süre sonra bu iddia İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yalanlandı. Başsavcılıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Özdağ'ın serbest bırakıldığı haberleri doğru değildir. Tedbir talebi için çalışmalar yürütülüyor" denildi.

TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Özdağ'ın, 'Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda yaklaşık 3 saat süren ifade işlemleri tamamlandı. Zafer Partisi lideri, ifadesi sonrasında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

ADLİYEDE ARBEDE: TUTUKLAYACAKSANIZ BENİ TUTUKLAYIN

Sevk kararının duyulduğu saatlerde adliye koridorlarında Özdağ'ın avukatları ile görevliler arasında tartışma yaşandı. Tartışma itiş kakışa dönüşürken, ortalık bir süre sonra yatıştı. Yaşanan arbede sırasında Zafer Partili bir kişinin, "Tutuklayacaksanız beni tutuklayın" diye bağırdığı görüldü.

ADLİYE ÖNÜNDE DE ARBEDE ÇIKTI

Ardından adliye önünde gerginlik çıktı. Zafer Partili Bartu Soral görevlilere seslendi ve dışarıda bekleyen partililerin içeri alınmasını istedi. Bu sırada kapı önündeki merdivenlerde kısa süreli arbede yaşandı. "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet" sloganları atıldı. Gerginlik Bartu Soral'ın emniyet görevlileriyle konuşması üzerine yatıştı. Dışarıdaki partililer içeri alındı ve kapı bariyeri tekrar kapatıldı.

NE OLMUŞTU?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında 19 Ocak'ta partisinin il başkanları istişare toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatılmış, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan da soruşturma genişletilmişti. Özdağ, dün akşam saatlerinde Ankara'da yemek yediği bir restoranda gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmişti.