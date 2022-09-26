Ümit Özdağ partisinin kurucusunu dövdürdüğü iddiasıyla ilgili sessizliğini bozdu

Zafer Partisi kurucusu ve genel kurul idare üyesi Soner Çam, Ümit Özdağ'ın 20 kişi ile kendisi ve arkadaşını dövdürdüğünü iddia ederek partisinden istifa etti. Özdağ ise hakkındaki iddialarla ilgili sessizliğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bozdu. Özdağ, Çam'ın FETÖ'ye destek verdiği için disipline sevk edildiğini ve Zafer Partisi kongresini sabote etmek istediğini ileri sürdü.

Zafer Partisi üyesi Soner Çam, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın azmettirdiği 20 kişinin kendisini darp ettiğini iddia ederek Zafer Partisi Kurucular Kurulu üyeliğinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

"ÜMİT ÖZDAĞ AZMETTİRDİ"

Çam, paylaşımında, "Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyeliğinden ve Parti üyeliğinden istifa ettim. Türkiye Cumhuriyeti Devletine baş kaldıran @umitozdag azmettirerek beni ve arkadaşımı 20 kişi ile darbettiler" ifadelerini kullandı.

ÖZDAĞ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise Çam'ın iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Özdağ, "2013'de F. Gülen'e destek veren tweet attığı için disipline sevk ettim. Genel İdare Kurulu toplantısı sonrasında 2. bir toplantı düzenleyerek, Zafer Partisi kongresini sabote etmeyi hedefledi" dedi.











