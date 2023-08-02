Ümit Özdağ, Limak Holding'e tepki gösterdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Akbelen'de maden sahası için ağaç kesimine Limak Holding önünde tepki gösterdi. Özdağ, Limak'ın ortağı olup olmadığını sordu ve çevre katliamının sorumlusu olarak Limak'ı gösterdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Akbelen'de maden sahası için ağaç kesimine Limak Holding önünde tepki gösterdi. Özdağ, "'İşin daha acı yanı hükümetin bu katliamı önlemesi gerekirken ağaçların kesilmesini engellemeye çalışan yurttaşlarımıza şiddet uygulamaktadırlar. Buradan AKP'ye soruyoruz; 'Siz Limak'ın ortağı mısınız?' Limak ve İçtaş'ın sahipleri bu ülkenin yurttaşları değil mi? Yarın bu ülkede yaşamayacak mısınız? Akbelen ormanlarında uzun süredir bir imha süreci yaşanıyor lütfen gidin ve görün. Kesilen ormanların yerine bıraktıkları manzara aydan ve Mars'tan gelen görüntülerle hemen hemen aynı. O kadar vahşice bir katliam yaşanıyor. Akbelen'deki katliamın sorumlusu olan Limak, 49 milyar dolar ihale almış 2002'ten bu yana" açıklamasını yaptı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Akbelen Ormanı'nda kömür maden sahasının genişletilmesi için ağaç kesimini YK Enerji'nin ortaklarından Limak Holding'in önünde şirketi ve hükümeti protesto etti. Özdağ, şunları söyledi:

"Akbelen'de bir doğa katliamı yaşandı, yaşanıyor. Zafer Partisi olarak geçen sene ve bu sene Akbelen'e yaptığımız ziyaretlerde yerinde müşahede ettik, kamuoyunun gündemine taşıdık. Son ziyaretimizden önce Limak adlı şirketin bir yönetim kurulu üyesi randevu isteyerek bilgi vermeyi arzu ettiğini ifade etti. Kendisini İzmir'e davet ettim ve İzmir'de Limak'ın bu konudaki pozisyonunu anlattı. Daha sonra uzman arkadaşlarımla bu yönetim kurulu üyesi arkadaşı bir araya getirdim tekrar bilgi aldık. Bölgeye ikinci kez giderek incelemelerimizi gerçekleştirdik ve ikna olmadık. Türk halkı ikna olmadı.

"SORUMLU ERDOĞAN'DIR"

Bölgede ağır bir tahribatın yapıldığı, çevre katliamının yapıldığı sabittir. AK Parti'nin 2014 yılında yanlış bir yaklaşımla özelleştirdiği Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinin üretime devam etmesi için 2014'ten bugüne kadar Akbelen bölgesinde ormanlar katledilmiştir. Bu vicdansız çevre katliamının temel sorumlusu yanlış özelleştirmeyle kendini bu duruma mahkum eden AKP hükümetleri ve Akbelen'de yaşanan bu çevre katliamı karşısında tek kelime etmeyen Recep Tayyip Erdoğan'dır.

AK Parti'nin çevre tahribatının önünü açan cesaret veren politikaları teşvik etmesi bu şirketleri cesaretlendirmiştir. Bu şirketler öyle küstahlaşmışlardır ki çevre kirliliğinin dayanılmaz boyutlara ulaştığı yerlerde hükümet kamuyu baskısıyla 'Bacalara filtre takın' dediği zaman enerji üretimini durdururuz şeklinde kamuoyunu tehdit etme noktasına gelmişlerdir.

"AKP'YE SORUYORUZ; 'SİZ LİMAK'IN ORTAĞI MISINIZ?'"

İşin daha acı yanı hükümetin bu katliamı önlemesi gerekirken ağaçların kesilmesini engellemeye çalışan yurttaşlarımıza şiddet uygulamaktadırlar. Buradan AKP'ye soruyoruz; 'Siz Limak'ın ortağı mısınız?' Limak ve İçtaş'ın sahipleri bu ülkenin yurttaşları değil mi? Yarın bu ülkede yaşamayacak mısınız? Akbelen ormanlarında uzun süredir bir imha süreci yaşanıyor lütfen gidin ve görün. Kesilen ormanların yerine bıraktıkları manzara aydan ve Mars'tan gelen görüntülerle hemen hemen aynı. O kadar vahşice bir katliam yaşanıyor. Akbelen'deki katliamın sorumlusu olan Limak, 49 milyar dolar ihale almış 2002'ten bu yana. Bu kadar ihaleyi aldınız hiç olmazsa Türk insanına karşı sorumluluk hissedin."