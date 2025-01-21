Ümit Özdağ'ın tutuklandığını duyan Cemal Enginyurt canlı yayında çileden çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 19 Ocak'ta düzenlenen partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği sözlere ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, İstanbul Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı. Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Ümit Özdağ, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" suçundan tutuklandı.

CANLI YAYINDA ÇİLEDEN ÇIKTI: BENİ DE TUTUKLAYIN

Kararın açıklandığı dakikalarda bir televizyon canlı yayınında konuk olan Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt, Özdağ'ın tutuklanmasına sert tepki gösterdi. Enginyurt, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Yazıklar olsun, böyle adalete, hukuka... Bir partinin genel başkanını tutuklayan zihniyete yazıklar olsun. Artık bu ülkede yaşama hakkımız kalmadı, demokrasi, hukuk kalmadı ya... Lanet olsun böyle hukuka, bu nasıl bir anlayış? Tutuklayın hepimizi, gelin. Beni de tutuklayın."

NE OLMUŞTU?

Ümit Özdağ hakkında 19 Ocak'ta partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatılmış, ayrıca "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçuyla soruşturma genişletilmişti. Ankara'da gözaltına alınan Özdağ, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilmişti. Emniyetteki işlemleri sonrası Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Özdağ, İstanbul Adliyesi'ne çıkarılmıştı. Özdağ, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca ifadesinin alınmasının ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.