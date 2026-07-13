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Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Giresun'da ziyaretlerde bulundu

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Giresun'da ziyaretlerde bulundu
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Giresun'da basın toplantısı düzenleyerek Doğu Karadeniz çalışmalarına başladıklarını duyurdu. Baro ve esnaf odalarını ziyaret eden Özdağ, ilçe binalarının açılışlarının ardından Ordu, Trabzon ve Rize'de temaslarda bulunacak.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Giresun'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Özdağ, kentteki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Giresun ile Doğu Karadeniz çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Giresun Barosu ile Giresun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine ziyaretlerde bulunduğunu belirten Özdağ, yarın ise Görele, Keşap ve Bulancak ilçelerinde partisine ait binaların açılış programlarına katılacağını aktardı.

Daha sonra Ordu'da saha çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Özdağ, "Trabzon ve Rize'de gerçekleştireceğimiz temaslarla Doğu Karadeniz çalışmalarımızı sonlandıracağız." dedi.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak
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