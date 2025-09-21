Ümit Özdağ Gaziantep'te Esnaf Ziyareti Yaptı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gaziantep'te esnafı ziyaret etti.

Özdağ, kentteki programları kapsamında Kültür Yolu Festivali etkinliklerinin düzenlendiği Festival Park'a geldi.

Burada esnafı ziyaret eden Özdağ, vatandaşlarla sohbet etti, bazılarıyla fotoğraf çektirdi.