Ümit Özdağ Gaziantep'te Esnaf Ziyareti Yaptı
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gaziantep'te esnafı ziyaret etti ve Kültür Yolu Festivali etkinliklerinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gaziantep'te esnafı ziyaret etti.
Özdağ, kentteki programları kapsamında Kültür Yolu Festivali etkinliklerinin düzenlendiği Festival Park'a geldi.
Burada esnafı ziyaret eden Özdağ, vatandaşlarla sohbet etti, bazılarıyla fotoğraf çektirdi.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Politika