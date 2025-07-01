Ümit Özdağ'dan ittifaka yeşil ışık

Ümit Özdağ'dan ittifaka yeşil ışık
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır'ı ziyaretinde 'ittifak' sorusuna "Henüz bir seçim atmosferi olmadığı için bir somut proje olarak ittifak sürecinden bahsetmek mümkün değil. Ancak şunu görüyoruz ki Türkiye'nin objektif şartları birlik olmayı zorluyor" diyerek yanıt verdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır'ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat süren basına kapalı görüşmenin ardından Özdağ ve Çayır, ortak açıklama yaptı.

Özdağ, İzmir'de düzenlenen 'yolsuzluk' operasyonuna ilişkin, "Ne yazık ki ülkemiz bu sabah yine bir şafak operasyonuyla güne başladı ve devam edeceğe benziyor. Anayasanın 10'uncu maddesi Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının renk, dil, mezhep, felsefi inanç, siyasi parti farklılıklarına rağmen anayasa önünde ve yasalar önünde eşit olduğunu söyler. İçinden geçtiğimiz süreçte anayasanın 10'uncu maddesinin askıya alındığını görüyoruz. İktidar mensuplarına uygulanan hukukla muhalefete uygulanan hukuk aynı değil" dedi.

Ümit Özdağ'dan ittifaka yeşil ışık

İTTİFAKA YEŞİL IŞIK

Hukukun olmadığı yerde ekonominin de olmayacağını söyleyen Özdağ, "Hukukun olmadığı yerde yatırım olmaz. Vatandaş sabahleyin buzdolabını açtığı zaman yeni anayasayı görmek için açmıyor. Peynir var mı, tereyağı var mı, zeytin var mı? Yok arkadaşlar. Peynir de yok, tereyağı da yok, zeytin de yok. Çünkü bunların hepsi artık lüks madde. Onun için biz tekrar hukukun olduğu bir Türkiye'yi istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Özdağ, seçim ve ittifak olasılıklarına ilişkin soru üzerine, "Henüz bir seçim atmosferi olmadığı için bir somut proje olarak ittifak sürecinden bahsetmek mümkün değil. Ancak şunu görüyoruz ki Türkiye'nin objektif şartları birlik olmayı zorluyor ve bu hepimizin omuzlarında tarihsel bir vebal, hiç kimsenin kişisel menfaatlerini ve önceliklerini ön plana çıkarmaya hakkı yok. Hepimiz çocuklarımıza, torunlarımıza ve bu ülkeye karşı sorumluyuz. Bu sorumluluğu yerine getirecek şuur içerisinde davranmalıyız" dedi.

Ümit Özdağ'dan ittifaka yeşil ışık

"BİR AN ÖNCE ERKEN SEÇİM YAPILMALIDIR"

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Çayır da "Sayın Genel Başkanın eninde sonunda beraat edeceğine inanıyorum. Çünkü ortada hiçbir suç unsuru yok. Siyasi parti faaliyeti dışında yapılan bir faaliyet yok. Zoraki birtakım eklemelerle hadiseyi başka yere çevirmenin hiçbir zaman kimseye faydası yok. Siyaset ve insanlar özgür düşüncelerini, fikirlerini bu toplumda paylaşmalılar. Bir an önce erken seçim yapılmalıdır. Ben bu görüşün Türkiye açısından hayırlı olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıAhmet GİDER:

Bu ülkede Adalet olmasaydı, Özdağ içeriden çıkabilirmiydi? Demekki adalet işlemiş ve tahliye olmuşsun. Bu ülkeyi siz yönetseniz, ülkenin vay haline???

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Haber Yorumlarıvildan turker:

yeni anayasanın adı AKYASA olabilir mi?

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Haber YorumlarıAli Tokgöz:

Bunlar istiyoki her önüne gelene hakaret et,tehdit et ama bana bişey olmasın.Sonra içeri aldıklarında bu ülkede adalet yok. Ama hep diyorum beyin şart diye.Lan okadar laf söyleyip sana bişey olmaması aslında adaletsizlik olurdu. Herkesin yaptığı yanına karmı kalsın.Böylemi ülke yöneteceniz.Ben bunlara inanalara ne diyeyim.

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Haber Yorumlarıali tartan:

Anayasaya göre yapılıyor herşey sen gönlünü ferah tut

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

her ikiside görüşlerine önem verdiğim siyasetçiler remzi çayır abdüllatif şener sinan oğan gibi döngüde olmadı muhalefeti destekledi anayasaya hukuğa kanunlara kurallara uyan siyasetçi arıyorum şahsi olarak ben iktidar tarafında göremiyorum

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