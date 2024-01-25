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Ümit Özdağ'dan gazeteciye "Ulan Afgan mısın, otur yerine" uyarısı! Tepki yağıyor

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kayseri'de düzenlediği basın toplantısında bir gazeteciye hakaret etti. Tek tek ayaktakilere oturmasını söyleyen Özdağ, bir gazeteciye ise "Ulan Afgan mısın? Otur dedim sana" dedi. Bu ifadelere tepki yağıyor.

Sık sık söylemleriyle tepkileri üzerine çeken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ayaktakilere oturmalarını söyleyen Özdağ'ın bir gazeteciye karşı sarf ettiği "Ulan Afgan mısın otur yerine" sözleri ise tepki çekti.

"ULAN AFGAN MISIN?"

Kayseri'de ziyaretlerde bulunan Ümit Özdağ, basın toplantısı düzenledi. Salonda ön tarafın boş olduğunu belirten Özdağ, "Gelin bakalım şuralara, önleri dolduralım" dedi. Ardından ayaktakilere oturmasını söyleyen Özdağ, bir gazeteciye "Ulan Afgan mısın? Otur dedim sana" ifadelerini kullandı.

TEPKİ ÇEKTİ

Özdağ ve salondakiler o anlarda kahkahalar atarken Özdağ'ın bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. İşte o yorumlardan bazıları:

Ümit Özdağ'dan gazeteciye 'Ulan Afgan mısın, otur yerine' uyarısı! Tepki yağıyor

Ümit Özdağ'dan gazeteciye 'Ulan Afgan mısın, otur yerine' uyarısı! Tepki yağıyor

Ümit Özdağ'dan gazeteciye 'Ulan Afgan mısın, otur yerine' uyarısı! Tepki yağıyor

Ümit Özdağ'dan gazeteciye 'Ulan Afgan mısın, otur yerine' uyarısı! Tepki yağıyor

Ümit Özdağ'dan gazeteciye 'Ulan Afgan mısın, otur yerine' uyarısı! Tepki yağıyor

Ümit Özdağ'dan gazeteciye 'Ulan Afgan mısın, otur yerine' uyarısı! Tepki yağıyor

Ümit Özdağ'dan gazeteciye 'Ulan Afgan mısın, otur yerine' uyarısı! Tepki yağıyor

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Haberler.com - Politika

Zafer Partisi Ümit Özdağ Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (20)

Mehmet YILMAZ:

Ağzına sağlık. Abartmayın olayı.

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yanıtYanıtla
Mehmet İnci:

Ümit özdağ aynı hitabı sana yapsa ağzına sağlık, abartmayın demiydin? Diyosan sende şeref adına bir şey kalmamış demektir.

yanıt29
yanıt22
Janoo Jsnoo:

Once kendi kimliğine baksın nerden geldiğini söylesin bu ülkede okuyan araştıran aklı başında olan herkes senin nerden geldiğini biliyor herseye el kaldırıp alkislayanlara sözüm yok

91
91
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Benim Kkk:

Kes sesini zirto

yanıt48
yanıt51
Abdullah :

Dağıstanda gelmiş ülkemde milketçilik yapiyor çünkü başka seçeneği yok halkı bir birine düşürüyor türkçesi fesat yani

yanıt20
yanıt20
Timur:

Ümit Özdağ'ın babası Muzaffer Özdağ, MHP'nin önde gelenlerinden, Türkeş'in yakın arkadaşlarından, 1933 Kayseri doğumlu Kumuk Türk'ü. Boş konuşmayın.

yanıt12
yanıt6
Beşiktaşlı Genç:

Ne var bunda. Bunun neresi ırkçılık. Özdağ burda ordaki Türk gençine lafmı anlamıyorsun diye takılmış o sözü söyleyerek… abartmanın anlamı yok…

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yanıtYanıtla
Abdullah :

Geçmişi hep ırkçılık kin nefret bunun siyasetle hiç bir alakası yok

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yanıt3
Benim Kkk:

Ne demiş ki adam hayirdir bu yabancilar niye bukadar kiymetlendi bunun daha agirini ulke vatandasina soyluyorlar kimsenin tepkisini cekmiyor sanki misafir etmisiz yada biz davat etmisiz adamlar sınırdan zorla giriyor ulkeye tepemize etmedikleri kaldi bu bilerek ulkeyi kozmopolitlestirme haraketleridir bile isteye hemde

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İlker KAYA:

Zaten Özdağ’a yabancılar tepki gösteriyor azınlık olduk :):)

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