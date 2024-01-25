Ümit Özdağ'dan gazeteciye 'Ulan Afgan mısın, otur yerine' uyarısı! Tepki yağıyor

Sık sık söylemleriyle tepkileri üzerine çeken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda ayaktakilere oturmalarını söyleyen Özdağ'ın bir gazeteciye karşı sarf ettiği "Ulan Afgan mısın otur yerine" sözleri ise tepki çekti.

"ULAN AFGAN MISIN?"

Kayseri'de ziyaretlerde bulunan Ümit Özdağ, basın toplantısı düzenledi. Salonda ön tarafın boş olduğunu belirten Özdağ, "Gelin bakalım şuralara, önleri dolduralım" dedi. Ardından ayaktakilere oturmasını söyleyen Özdağ, bir gazeteciye "Ulan Afgan mısın? Otur dedim sana" ifadelerini kullandı.

TEPKİ ÇEKTİ

Özdağ ve salondakiler o anlarda kahkahalar atarken Özdağ'ın bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti. İşte o yorumlardan bazıları: