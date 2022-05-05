Ümit Özdağ'dan "Ben de sana destek için geleceğim" diyen Sinan Oğan'a bomba yanıt: Gelme, tek gideceğim - Haberler

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Ümit Özdağ'dan "Ben de sana destek için geleceğim" diyen Sinan Oğan'a bomba yanıt: Gelme, tek gideceğim

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Politika
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun eleştiri odağındaki isimlerden biri olan Eski MHP Milletvekili Sinan Oğan da Özdağ'la birlikte yarın saat 11'de İçişleri Bakanlığı önünde olacağını belirtti. Ancak Özdağ, Oğan'ın talebini kabul etmedi. Özdağ, Oğan'a "Tek gideceğim" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bugün katıldığı canlı yayında Suriye meselesi üzerinden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Eski MHP Milletvekili Sinan Oğan'a sert eleştirilerde bulundu. Soylu'nun "Özdağ hayvandan aşağı birisidir" sözlerine karşılık Ümit Özdağ, yarın saat 11'de İçişleri Bakanlığı önüne gideceğini belirtti. Sinan Oğan da Özdağ'a destek vereceğini ifade etti.

Oğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İçişleri Bakanının ağzını topla! Süleyman Soylu'ya anlatır gibi tekrar söyleyeyim. Senin de okuduğun gibi TOPLAM 10 milyon sığınmacı var, 6 milyonu Suriyeli. Onun bunun çocuğu kim biliyor musunuz? Sümüklü FETÖ'ye methiye düzenler. Şükür biz onlardan olmadık hiç!" dedi.

Ümit Özdağ'dan 'Ben de sana destek için geleceğim' diyen Sinan Oğan'a bomba yanıt: Gelme, tek gideceğim

Oğan, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'a destek vererek yarın İçişleri Bakanlığı önünde olacağını açıkladı. Oğan, "İçişleri Bakanı @suleymansoylu ve bakan yardımcısı @ismailcatakli aynı programda bize de ağır hakaret lafları etti. Ümit Özdağ @umitozdag yarın saat 11.00 'da bakanlık önünde olacağını açıkladı. Aynı saatte ben de orada olacağım. Soylu ve Çataklı gelsinler yüzümüze söylesinler!" ifadelerini kullandı.

Ümit Özdağ'dan 'Ben de sana destek için geleceğim' diyen Sinan Oğan'a bomba yanıt: Gelme, tek gideceğim

Oğan daha sonra yaptığı açıklamada ise yarın bakanlık önüne gitmeyeceğini açıkladı. Oğan şunları kaydetti: "Ümit bey @umitozdag ben yarın tek başıma gideceğim, senin gelmen olayı (tek başına olmaktan çıkarır) dedi. Ben de bu kararına saygı duydum."

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Politika, Güncel, Haberler

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Yorumlar (2)

Ayşe Kadirli:

Seçimlerde birinci kriter ekonomi değil beka sorunu olan mültecilerdir herkes ona göre hareket etsin

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Zübeyir Kıvrak:

BUDA KILIÇTAROĞLU'NUN YEDEĞİNİ OLMUŞ GİDİN BAKALIM ADAM YERİNE KOYACAKLAR MI?

Cevap Yaz 16 0 Yayından Kaldır
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