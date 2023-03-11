Ümit Özdağ, cumhurbaşkanı adaylarının Sinan Oğan olduğunu açıkladı

Sürecin en başında beri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı aday yapmak istediğini ifade eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Yavaş cephesinden istediği cevabı alamayınca Sinan Oğan'a yöneldi. Özdağ, sosyal medya hesabından ATA İttifakı olarak 2023 seçimleri için cumhurbaşkanı adayı olarak Sinan Oğan'ı göstereceklerini duyurdu.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayım devam ederken partiler de çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan sürpriz bir çıkış geldi.

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI SİNAN OĞAN

5 partiden oluşan ATA İttifakı'nı kurduklarını belirten Özdağ, cumhurbaşkanı adayı olarak da Sinan Oğan ismi üzerinde karar kıldıklarını ifade etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda imza töreninin saat 14.00'de düzenleneceğini duyuran Özdağ, "Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "ATA ittifakı imza töreni ve ATA ittifakının cumhurbaşkanı adayı Sayın Sinan Oğan'ın adaylığının açıklanması için düzenlediğimiz tören saat 14.00'de Zafer Partisi Genel Merkezinde gerçekleştirilecek. Türk Milleti 1921 Anayasasını savunan 2 ittifak karşısında çaresiz değildir. Artık ATA İttifakı var" ifadelerine yer verdi.

YAVAŞ'TAN İSTEDİĞİ CEVABI ALAMADI

Sürecin en başından beri Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı aday göstermek istediklerini vurgulayan Özdağ, Yavaş cephesinden istediği cevabı alamayınca Sinan Oğan alternatifine yöneldi.

İTTİFAK KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Zafer Partisi öncülüğündeki ATA İttifakı'nın Adalet Partisi, Doğru Parti, Türkiye İttifakı Partisi ve Ülkem Partisi'nden oluştuğu konuşuluyor.