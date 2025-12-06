Uluslararası Barış ve Demokratik Toplum Konferansı İstanbul'da yapıldı

Uluslararası Barış ve Demokratik Toplum Konferansı, Bakırköy'deki İBB Cem Karaca Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Dem Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ile Tuncer Bakırhan konferansın açılışına katıldı.

Oruç, burada yaptığı konuşmada, konferansta barış ve demokratik toplumun ele alınacağını söyledi.

Savaşlarla dolu bir yüzyılı geride bıraktıklarını dile getiren Oruç, "Geçmiş yüzyılda yaşadığımız Birinci ve İkinci Dünya Savaşı, siyasal, toplumsal ve iktisadi halklar arasında oluşturulmuş olan çatışmaların adeta yansımalarını yaşıyoruz. Yani Üçüncü Dünya Savaşı'nın arifesindeyiz ve ne yazık ki Üçüncü Dünya Savaşı dediğimiz şey Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'na rahmet okutur. O yüzden engellemek lazım, barışa dört elle sarılmak lazım." diye konuştu.

Oruç, dünyada silahlanmanın arttığı, nükleer, biyolojik ve kimyasal silahları neredeyse her ülkenin edindiği ve geliştirdiği bir dönemde dünyanın da tehdit altında olduğunu vurguladı.

Demokratik toplum inşasının sancılı ve zorlu olduğunun farkında olduklarını kaydeden Oruç, şöyle devam etti:

"Bizler bu zorlu yolda ve bu sancılı süreçte mücadeleye adayız, mücadele edeceğiz. Bu zorlukları göğüsleyerek mutlaka bu topraklarda barışı hep birlikte inşa edeceğiz. Barışın inşasının kalıcı olabilmesi için daha cesur, ezberleri bozan ve somut adımların atılması son derece önemlidir. Türkiye'nin demokratikleşmesini Kürt meselesinin çözümüyle birlikte düşünen yaklaşım, bu topraklar için son derece büyük şanstır. Bu tarihi an, tarihi şans herkes tarafından değerlendirilmelidir. Bunu devlet aklı için de iktidar aklı için de muhalefet için de bütün toplumsal dinamikler için aynı şekilde ifade etmemiz mümkündür. Çoğulcu demokratik bir ulusun inşasının yolu bu referanslardır ve buradan ilerlenmelidir."

"Barış yalnızca silahların susması değildir"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan ise demokratik çözüm üretmeyen ülkelerin kriz ve kaos içerisinden bir türlü çıkamadığına dikkati çekti.

Türkiye'nin bu karmaşanın tam merkezinde olduğunu aktaran Bakırhan, "2025 yılı itibarıyla Türkiye'de Kürtlerin hukukla Cumhuriyet'e dahil edilmesi kapsamında bir süreç devam ediyor. Dünyada kargaşa, Orta Doğu'da şiddet yayılırken, burada 'barış sürecinin' yaşanıyor olması gerçekten kıymetli bir şeydir. Bu sürecin temel hedefi Kürtlerin özgürleşmesi ve Türkiye'nin demokratikleşmesidir." ifadelerini kullandı.

"Barış yalnızca silahların susması değil, hakkın ve hukuk yeniden düzenlendiği, tüm hakların anayasal güvenceye kavuştuğu şiddetsiz ve demokratik bir Türkiye'dir." diyen Bakırhan, diyalog kapısı açılınca gökyüzünün çökmediğini, umudun güçlendiğini hep birlikte gördüklerini dile getirdi.