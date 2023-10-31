Uluslararası Aile Hukuku Sempozyumu düzenlenecek

ADALET Bakanlığı, aile mahkemelerinin etkinliğinin artırılması amacıyla 'Uluslararası Aile Hukuku Sempozyumu' düzenleyecek.

'Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması Ortak Projesi' kapsamında yarın başlayacak sempozyum, 3 gün sürecek. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın da katılacağı sempozyumda, aile hukuku alanında yaşanan güncel sorunlara değinilecek. Türkiye Adalet Akademisi (TAA) ve Avrupa Birliği (AB) iş birliğiyle düzenlenen sempozyumda ayrıca diğer ülkelerdeki iyi uygulama örneklerinin karşılaştırması ve aksaklıklara çözüm olabilecek alternatif yaklaşımlar, 7 ayrı panelde kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek. Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yargıtay, Türkiye Barolar Birliği ve hukuk fakülteleri gibi aile hukuk alanında çalışan kuruluşların da desteklediği proje, Türkiye'de hukukun üstünlüğünün ve temel hakların, uluslararası standartlarla ve Avrupa standartlarıyla tam uyumlu hale getirilmesini sağlamayı ve aile mahkemelerinin özellikle kadınların, çocukların ve diğer aile üyelerinin haklarını korumadaki etkinliğini arttırmayı amaçlıyor. Öte yandan ülke genelindeki uygulama örneklerini daha iyi analiz edebilmek amacıyla Ordu, Mersin, Ankara, Sakarya, İzmir, Kars ve Mardin pilot iller olarak belirlendi.