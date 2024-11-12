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Uluslararası Adalet Divanı'ndan Azerbaycan-Ermenistan Davalarına İlişkin Karar

Uluslararası Adalet Divanı'ndan Azerbaycan-Ermenistan Davalarına İlişkin Karar
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Uluslararası Adalet Divanı, Azerbaycan ile Ermenistan'ın, Dağlık Karabağ bölgesi ile ilgili olarak açtıkları ırk ayrımcılığı davalarının görülmeye devam edebileceğine hükmetti. Mahkeme, her iki ülkenin karşılıklı iddialarını değerlendirerek davaların esastan görülmesi gerektiğine karar verdi.

Uluslararası Adalet Divanı, Azerbaycan ile Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesi ile ilişkili olarak birbirleri aleyhinde karşılıklı olarak açtıkları "ırk ayrımcılığı" davalarının görülmeye devam edebileceğine hükmetti.

Birleşmiş Milletler'in başlıca yargı organı Uluslararası Adalet Divanı (UAD), bugün açıkladığı iki ayrı karar ile Azerbaycan ile Ermenistan'ın karşılıklı olarak birbirleri aleyhinde açtıkları "Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin Uygulanması" davalarına ilişkin ilk itirazları değerlendirerek karara bağladı.

Eylül 2021'de iki ülkenin yaklaşık bir hafta arayla birbirleri aleyhinde açtıkları davaları değerlendiren uluslararası mahkeme, Azerbaycan'ın açtığı davaya ilişkin olarak yargı yetkisinin bulunmadığı ve davanın esastan görülmemesi gerektiği yönündeki Ermenistan iddialarını reddederek davanın esastan görülmesine karar verdi.

Mahkeme, Azerbaycan'ın Ermenistan aleyhindeki mayın ve bubi tuzakları yerleştirilmesine ilişkin suçlamaların incelenmesine Ermenistan tarafından yapılan yetki itirazlarını da reddetti. Ermenistan'ın yetki itirazları, 16'ya karşı 1 oyla reddedildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Elnur Memmedov, karara ilişkin olarak sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Uluslararası Adalet Divanı, bugün Azerbaycan'a ait uluslararası tanınırlığı olan topraklarında onlarca yıl boyunca devam eden işgal sırasında etnik temizlik ve diğer ırk ayrımcılığı eylemleri konusunda Ermenistan aleyhinde açtığı davanın görülmeye devam edilmesine hükmetti. Mahkeme, aynı zamanda Ermenistan'ın mayın ve bubi tuzakları yerleştirme uygulamalarının mahkemenin yetki alanı dışında bırakılması yönündeki girişimini reddetti. Ermenistan'ın mayın yerleştirme uygulamalarının kurbanları için adalet sağlanması hayati önem taşımaktadır zira kurbanların sayısı günümüzde dahi artmaya devam etmektedir" dedi.

Azerbaycan, dava çerçevesinde Ermenistan'ın işgal sırasında Dağlık Karabağ bölgesine yerleştirdiği mayın ve bubi tuzaklarının Azerbaycan halkının topraklarına dönme hakkına engel olduğunu ve askeri amaçlarla değil sivillerin yerleşim yerlerine yerleştirildiğini ifade etmişti.

Ermenistan, 16 Eylül 2021'de açtığı davada Azerbaycan'ın Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmeyi ihlal ettiğini savunarak Azerbaycan aleyhinde dava açmıştı. 23 Eylül 2021'de ise Azerbaycan Ermenistan aleyhinde dava açarak Ermenistan'ı ırkçı ayrımcılık, etnik temizlik, nefret söylemi ve ırkçı propaganda ile suçlamıştı. - LAHEY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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