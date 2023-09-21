Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım: "Ülkü Ocakları'ndan asla hain çıkmamıştır"

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, "Ülkü Ocakları'ndan asla hain çıkmamıştır, Ülkü Ocakları'ndan şehit çıkmıştır" dedi.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Rize Öğretmenevi'nde Ülkü Ocakları Rize İl Başkanlığı'nın devir teslim törenine katıldı. Burada Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) il ve ilçe teşkilatları ile Ülkü Ocakları il ve ilçe teşkilat başkanları tarafından karşılanan Yıldırım, törende yaptığı konuşmada Ülkü Ocakları'nda yetişen gençlerle devletin birçok noktasında görev yaparken karşılaştıklarını ifade etti. Yıldırım, "Bizden önce de birçok ülküdaşımız buralarda görev yaptı. Şimdi bizler görev yapıyoruz. İnşallah bizden sonraki nesiller de burada görev yapmaya devam edecek. Sadık başkan, başbuğumuzun da emrettiği gibi bayrağımızı kirletmeden, şerefi ile namusuyla güzel hizmetlerde bulundu. İnşallah bu şekilde de görevini devredecek. Bundan sonra da görevi alacak olan arkadaşımıza da Allah'ım nasip eder. Bütün ülküdaşlarımıza nasip olur. Hepimiz bir görevdeyiz. Bu görevlerin büyüğü küçüğü, azı çoğu yok. Hepimiz buralarda devletimiz için hizmet ediyoruz. Türk gençliğini yetiştirmek için mücadele ediyoruz. Bugün Ülkü Ocakları çok önemli bir misyonu yerine getiriyor. Türk gençliğini ahlaklı, imanlı, vatansever, bilgili, saygılı bir nesli geleceğe ulaştırmak için bu vazifeyi yerine getiriyoruz. Bu bizlere hem Başbuğumuz Alparslan Türkeş'in hem de şehitlerimizin bir emaneti. İlk şehidimiz Nuri Kılıçkıran'dan Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na kadar şehitlerimizin emanetini çok önemli bir şekilde taşımanın sorumluluğunda olmamız gerekiyor. Ülkü Ocakları'ndan asla hain çıkmamıştır, Ülkü Ocakları'ndan şehit çıkmıştır, kahramanlar çıkmıştır. Devlet adamları yetiştirmiştir. Bilim insanları yetiştirmiştir. Hamdolsun aileler bugün çocuklarını Ülkü Ocakları'na emanet ediyor. Ülkü Ocakları'nda yetişen gençlerimiz kaymakam, hakim, savcı, emniyet mensubu, asker, mühendis, öğretmen, iş adamı, bilim insanı, sporcu, sanatçı ve hayatın her anlamında karşımıza çıkıyor" diye konuştu.

Törende Ülkü Ocakları Rize İl Başkanı Sadık Kandemir, görevini Mehmet Ali Yılmaz'a devretti. - RİZE