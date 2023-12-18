Ulaştırma ve Altyapı ile Tarım ve Orman bakanlıklarının bütçeleri, TBMM'de(2)

'KÜRT TARTIŞMASI'TBMM Genel Kurulu'nda, Ulaştırma ve Altyapı ile Tarım ve Orman bakanlıklarının bütçeleri ve bağlı kuruluşların 2024 Yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor.

'KÜRT TARTIŞMASI'

TBMM Genel Kurulu'nda, Ulaştırma ve Altyapı ile Tarım ve Orman bakanlıklarının bütçeleri ve bağlı kuruluşların 2024 Yılı bütçe görüşmeleri devam ediyor. AK Parti Grubu adına bütçe üzerine söz alan Kars Milletvekili Adem Çalkın'ın konuşmasında, AK Parti iktidarlarının özgürlük ve demokrasi alanında devrim niteliğinde adımlar attığını belirtti. Çalkın, "Gazi Meclisimizde bazı milletvekillerimizin zaman zaman kürsüden dile getirdiği ancak hakikatle bağdaşmayan Kürtlerin inanç, kültür ve kimliğiyle özdeşleşmeyen temsilden uzak sözleri için birkaç söz etmek isterim. DEM partisi Grup Başkan Vekili tarafından Gazi Meclisimizin çatısı altında Kürtlerin temsilcisi olarak, Kürtlerin gelenek, görenek, milli ve manevi değerlerine aykırı, Marksist, Leninist, katliamcı, suikastçı İmralı'daki terörist başını göstererek, elde edilen demokratik kazanımları ona mal etme yalanını ortaya atmıştır" dedi.

'AK PARTİ BİR DEVRİM YAPMIŞ'

Çalkın'ın sözleri AK Parti'li milletvekilleri tarafından alkışlanırken, DEM'li vekillerin ise tepki göstermesine neden oldu. DEM Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, Çalkın'ın, partilerine sataştığını gerekçe göstererek söz aldı. Oluç, AK Parti'nin bir devrim yaptığını ifade ederek, "Kürtler için ama Kürtlerin bundan haberi yok. Nasıl olmuş bu? Eğer bugün, cumhuriyetin 2'nci yüzyılına girdiğimiz dönemde Kürt halkı Türkiye sınırları içinde bazı haklar elde ettiyse onu çok büyük bedeller ödeyerek sürdürdüğü kendi mücadelesiyle elde etti" diye konuştu.

DEM Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan'a cevap vermek için söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Kars Milletvekilleri Adem Çalkın'ın da Kürt kökenli bir milletvekili olduğunu ve düşüncelerini ortaya koyduğunu ifade etti.

'CESUR VE DEVRİMCİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN VESİLESİYLE HAYATA GEÇİRİLDİ'

Akbaşoğlu, Kürtler adına nasıl sessiz devrimler yapıldığını Türklerin, Kürtlerin, Arapların, bütün Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşlarının 85 milyon insanıyla bu demokratikleşmeden, özgürlüklerden nasıl istifade ettiğini AK Parti iktidarları döneminde ortaya koyduğunu kaydederek, "Bunun cesur ve devrimci bir lider olan Recep Tayyip Erdoğan sayesinde olduğunu ve bu sessiz devrimlerin cesur ve devrimci bir lider olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan vesilesiyle hayata geçirildiğini net bir şekilde ortaya koydu" diye konuştu.

DEM milletvekilleri, Kürt tartışmasının ardından, partili belediyelerine atanan kayyumlara ilişkin eleştirilerini dile getirdi. Akbaşoğlu da, kayyum niye atandığına ilişkin Anayasa'nın ilgili maddesini hatırlattı. DBP Partisi Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, "10 defa da kayyum atasanız kürdistandan size meşruiyet yok" sözleri Genel Kurul'da AK Parti'li milletvekillerinin tepkisini çekti. AK Parti ile DEM milletvekilleri arasında başlayan, Kürt tartışması kayyum tartışması ile devam etti. Tartışmanın uzaması üzerine oturuma ara verildi.

Verilen aranın ardından görüşmelere kaldığı yerden devam edildi.