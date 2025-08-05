Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Filistin Büyükelçisi ile Görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Filistin Büyükelçisi ile Görüştü
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya üzerinden Filistin'in Türkmenistan Büyükelçisi Rana Abu Hijleh ile gerçekleştirilen görüşmede Türkiye'nin Filistin'e destek mesajını iletti.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Filistin'in Türkmenistan Büyükelçisi Rana Abu Hijleh ile bir araya geldi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler 3'üncü BM Konferansı'nda Filistin'in Türkmenistan Büyükelçisi Sayın Rana Abu Hijleh ile beraberiz. Kendilerine Türkiye'nin Filistin'e olan sonsuz desteğini ilettik. 'Dünya 5'ten büyüktür' diyen bir liderin ülkesi olarak biz de diyoruz ki; 'Denizden nehre Filistin özgür olana dek' desteğimiz sürecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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