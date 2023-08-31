Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, tahıl koridoru ve ulaşım konularını takip ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Oleksandr Kubrakov ile görüşerek, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda zarar gören otoyollar ve ulaşım altyapısının yeniden inşası ile Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uraloğlu, Türkiye'nin Ukrayna'ya ulaştırma altyapısı yatırımları konusunda destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki limanlarının ticarete açık kalması önemli. Bu sayede Karadeniz'deki ticaretin devamı sağlanmış olacaktır dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Altyapı ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Oleksandr Kubrakov ile videokonferansla görüştü. Bakan Uraloğlu, görüşmede, 17 Temmuz'da sona eren 'Tahıl Koridoru Anlaşması' ile ilgili olarak bakanlığının üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirterek, Tahıl koridorunun denizcilik ve ulaşım tarafını takip ediyoruz. Tahıl koridorunun devamı Dışişleri bakanlarımızın yapacağı görüşmelere göre şekillendirilmiş olacak. Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki limanlarının ticarete açık kalması önemli. Bu sayede Karadeniz'deki ticaretin devamı sağlanmış olacaktır. Bu hususta hangi konumda, nasıl destek vermemiz gerekiyorsa o çalışmaları yürütmeye devam edeceğiz dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve Kırım'ın ilhak edilmesiyle ilgili Türkiye'nin durduğu noktanın açık ve net olduğunu ifade eden Uraloğlu, İki ülke arasındaki savaştan belki de en çok etkilenen ülke Türkiye'dir. Savaşın bitmesi için gayretlerimizi Cumhurbaşkanımız defaten dile getirmiştir ve en üst sevide çalışmalar yürütülmektedir. Bunu sizler de biliyorsunuz ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu ayrıca Ukrayna'nın savaş nedeniyle zarar gören otoyolları ve ulaşım alt yapısının yeniden inşasıyla ilgili gereken desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. (DHA)