Bakan Uraloğlu: 'Libya uçağının düşüşüyle ilgili hem bizim kaza kırım ekiplerimizin hem de başsavcılığımızın başlatmış olduğu bir süreç var'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Günleri kapsamında Ankara'da Millet Bahçesi'ni ziyarette bulundu. Stantları gezen Uraloğlu, vatandaşlarla sohbet etti. Ziyaret sonrasında basın açıklamasında bulunan Uraloğlu, Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı ve heyetini taşıyan uçağın düşmesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Uraloğlu, Libya uçağının düşüşüyle ilgili kaza kırım ekiplerinin hem de başsavcılığın başlattığı bir sürecin olduğunu ve uçağın düşüşüyle ilgili bir sabotajın olmadığını belirtti.

Ankara'nın Haymana ilçesinde Libya Genelkurmay Başkanı ve heyetini taşıyan uçağın düşüşüyle ilgili sürecin hala devam ettiğini belirten Uraloğlu, "Libya uçağının düşüşüyle ilgili hem bizim kaza kırım ekiplerimizin hem de başsavcılığımızın başlatmış olduğu bir süreç var. Bu süreç belli aşamaları kat etti ve henüz bitmedi. O aşamalarda kuleyle yapılmış görüşmeler vardı. Sonra kara kutu dediğimiz iki tane cihazın çözümleri vardı. Pilotların kendi arasındaki yaptığı konuşmaları da kamuoyuyla paylaşmış olduk. Dolayısıyla burada genel anlamda baktığımızda bir sabotajı görmüyoruz. Böyle bir şey yok. Böyle bir tespitimiz yok. Bizim havalimanlarımız 7/24 takip ediliyor. Dolayısıyla burada Libya uçağının düşüşünde herhangi bir kendi mürettebatı veya yer hizmeti verenin dışında bir temasın olmadığını net olarak söyleyebilirim" diye konuştu.

Trabzon'u Türkiye'nin her yerinde tanıtmayı amaçladıklarını ifade eden Uraloğlu, "Trabzon Günleri, ülkemizin çeşitli yerlerinde yapılıyor. İstanbul'da geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Şimdi de Ankara'da yapılıyor. Gerçekten şehrimizin turizmini, tarihini, sanatını, sporunu, mutfağını tanıtan günler var. Trabzonlu ve Ankaralı kardeşlerimiz yoğun ilgi gösteriyorlar. Ben teşekkür ediyorum. Bu ilgilerinin devamını diliyorum" şeklinde konuştu.

Bunun yanı sıra Trabzon Günleri'nin 12 Nisan'da sona ereceği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı