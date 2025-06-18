Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Bulgaristan'da Boyko Borisov ile Görüştü

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Bulgaristan'da Boyko Borisov ile Görüştü
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bulgaristan'ın Sofya şehrinde Avrupalı Gelişimi için Vatandaşlar Partisi Başkanı Boyko Borisov ile bir araya geldi. İkili görüşmede ulaşım politikaları ve iş birliği olanakları ele alındı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bulgaristan'da Avrupalı Gelişimi için Vatandaşlar Partisi Başkanı Boyko Borisov ile bir araya geldi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Avrupalı Gelişimi için Vatandaşlar Partisi Başkanı Boyko Borisov ile görüştü. Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi için Vatandaşlar Partisi Başkanı Sayın Boyko Borisov ile ikili görüşme gerçekleştirdik. Ülkelerimizin ulaştırma politikaları hakkında kapsamlı istişarelerde bulunduk. Türkiye ve Bulgaristan olarak, komşuluk ilişkilerimizi daha da geliştirerek bölgede güçlü iş birliğini sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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