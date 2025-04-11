İngiltere'den Rusya'yı kızdıracak hamle! Ukrayna'ya rekor yardım

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Ukrayna Savunma Temas Grubu'ndaki ülkelerin bugün Ukrayna'ya toplamda 21 milyar eurodan fazla askeri yardım taahhüdünde bulunduğunu duyurdu.

NATO-Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısı, Almanya ve İngiltere Savunma Bakanlarının eş başkanlığında Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirildi. NATO üyesi 32 ülke ile savaşın başından bu yana Ukrayna'ya askeri ekipman desteği sağlayan diğer ülkelerden temsilcilerin bir araya geldiği toplantının ardından İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ve Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

İngiltere Savunma Bakanı Healey, Ukrayna Savunma Temas Grubu'nun liderliğini Almanya ve İngiltere'nin üstlendiğini hatırlatarak başladığı konuşmasında, "Temas Grubu'nda Avrupa'dan Hint-Pasifik ve Güney Amerika'ya ulaşan bölgelerden 51 ülke ve partner yer alıyor. Ukrayna Savunma Temas Grubu aracılığıyla bugün ilan edilen yeni askeri yardım taahhütlerinin toplamı 21 milyar euroyu aştı" dedi.

İNGİLTERE'DEN REKOR YARDIM

Healey, İngiltere'nin bu yıl 4,5 milyar sterlin savunma yardımı yaparak rekor düzeyde harcama yapacağını ve bu miktarın insansız hava araçlarının üretimi ve tanksavar mayınların tedarikini de kapsayacağını duyurdu. Healey, "2025, Ukrayna'daki savaş açısından kritik bir yıl ve kritik bir an" dedi. Healey, "Hep beraber, Rusya'ya bir mesaj gönderiyor ve Ukrayna'ya şunu iletiyoruz: Savaşta yanınızda olduğumuz gibi, barışta da yanınızda olacağız" ifadesini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını artırarak barışla ilgilenmediğini ortaya koyduğunu ifade eden İngiliz bakan, Rusya'nın her gün 100'ü aşkın tek yönlü dron saldırısı gerçekleştirdiğine dikkat çekti. Ukrayna'da savaş alanında yaşanan kayıpların büyük bir kısmının topçu atışlarıyla değil, dron saldırılarıyla gerçekleştiğini ifade eden Healey, "Hesaplamalarımıza göre, savaş alanındaki kayıpların yüzde 70 ila 80'i insansız hava aracı saldırıları sonucu ortaya çıkıyor" şeklinde konuştu.

ALMANYA'DA 11 MİLYAR EURO YARDIM TAAHHÜDÜ



Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ise Almanya'nın Ukrayna'ya önümüzdeki 5 yılı kapsayan yardım paketini duyurdu. Pistorius, "Almanya Parlamentosu, ilave bir finansman paketine onay verdi. 2029 yılına kadar, şimdiye kadar taahhüt ettiğimiz yardımlara ek olarak 11 milyar eurodan fazla kaynak sağlanacak" dedi. Almanya Savunma Bakanı, "Bu yıl, farklı menzillerde ilave hava savunma sistemleri ve güdümlü füzeler teslim edeceğiz. Ayrıca, Ukrayna kara kuvvetlerine sürekli olarak obüsler, zırhlı muharebe araçları, ana muharebe tankları ve mühimmat temin etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Pistorius, "Rusya'nın anlaması gereken şey, Ukrayna'nın savaşmaya devam edebilecek durumda olduğu ve bizim de bunu destekleyecek olmamızdır" dedi.

YARDIMLARDA LİDER AVRUPA

Ukrayna Savunma Bakanı Umerov da konuşmasında, Rusya'nın askeri teçhizat üretimini arttığını ifade ederek, Avrupa'nın güvenlik yardımında öncü olma konusunda ABD'nin yerini aldığını söyledi. ABD'nin de toplantıya katıldığını ve bunun güvenlik yardımını sürdürdüğünü gösterdiğini belirten Umerov, İngiltere ile Almanya'ya bugünkü toplantıya başkanlık ettikleri tüm ülkelere katkıları için teşekkür etti.