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UCM Başkanı'ndan ABD yaptırımlarına ilk tepki: Uluslararası hukukun çöküşü başlamamalı

UCM Başkanı'ndan ABD yaptırımlarına ilk tepki: Uluslararası hukukun çöküşü başlamamalı
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Uluslararası Ceza Mahkemesi Başkanı Tomoko Akane, ABD'nin kendisine uyguladığı yaptırımlara ilişkin ilk açıklamasında, bu durumun uluslararası hukukun çöküşünün başlangıcı olmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı. ABD, Gazze'deki soykırım nedeniyle İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında yakalama emri çıkaran Akane'yi yaptırım listesine almıştı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başkanı Tomoko Akane, ABD'nin kendisine uyguladığı yaptırım hakkında ilk kez yaptığı açıklamada, "uluslararası hukukun çöküşü" konusunda uyarıda bulundu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başkanı Tomoko Akane, ABD'nin kendisine uyguladığı yaptırım sonrası ilk kez açıklama yaptı. Japonya merkezli dergi Bungei Shunju tarafından yayınlanan açıklamasında Akane, yaptırımların ardından "uluslararası hukukun çöküşü" konusunda uyarıda bulunarak, "Bu sefer bana uygulanan yaptırım, bir dereceye kadar beklediğim bir şeydi, bu yüzden şaşırmadım. Önemli olan, bunun uluslararası hukukun çöküşünün başlangıcı olmasına izin vermemek" dedi.

ABD, UCM Başkanı Akane'yi yaptırım listesine aldı

ABD, Gazze'deki soykırım nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant aleyhinde yakalama emri çıkaran UCM Başkanı Akane'yi bir kez daha yaptırımlarla hedef almıştı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 18 Ağustos'ta UCM Başkanı olan Japon yargıç Tomoko Akane ile Gazze'de işlenen savaş suçları nedeniyle İsrailli yetkililere karşı yürütülen davada önemli rol üstlenen Senegalli kıdemli dava avukatı Abdoulaye Sey'e yaptırım uygulandığını açıklamıştı.

Yaptırımlara ilişkin açıklamasında Rubio, "Bu şahıslar, UCM'nin yargı yetkisini kabul etmeyen ülkelerin yetkililerinin soruşturulması, tutuklanması, gözaltına alınması ve yargılanması yönündeki UCM girişimlerinde doğrudan rol almıştır" demişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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