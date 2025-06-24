UAEA Başkanı Grossi'den İran'a İşbirliği Çağı

UAEA Başkanı Grossi'den İran'a İşbirliği Çağı
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, İran Dışişleri Bakanı Arakçi'ye mektup yazarak işbirliğine devam edilmesi gerektiğini vurguladı ve görüşme teklif etti. Grossi, İran'ın nükleer programına ilişkin diplomatik çözümlerin mümkün olduğunu belirtti.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran Dışişleri Bakanı Arakçi'ye yazdığı mektupta "UAEA ile işbirliğine devam edilmesi başarılı bir anlaşmanın anahtarıdır" ifadelerini kullanarak, kendisini görüşmeye davet ettiğini aktardı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'ye bir toplantı teklif etmek için mektup yazdığını ve İran-İsrail arasında ateşkes ilan edilmesinin ardından işbirliği çağrısında bulunduğunu söyledi.

Grossi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran'daki duruma ilişkin gelişmeleri memnuniyetle karşılıyorum. UAEA ile işbirliğine devam edilmesi başarılı bir anlaşmanın anahtarıdır. Arakçi'ye gönderdiğim mektupta bu adımın İran'ın nükleer programına ilişkin uzun süredir devam eden tartışmalara diplomatik bir çözüm getirebileceğini vurguladım ve yakında bir araya gelmeyi teklif ettim" ifadelerini kullandı.

İsrail'den İran'ın ateşkesi ihlal ettiği iddiası

Öte yandan ateşkes kararına varılmasının ardından İsrail, İran'dan İsrail topraklarına bir füze ateşlendiğini söyleyerek bu saldırıya güçlü bir şekilde karşılık vereceğini açıkladı. İran ise saldırı haberlerini yalanladı. İran Devlet Televizyonu tarafından yapılan açıklamada, İsrail basını ve bazı Batılı medya organlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti ve "Ateşkesin Siyonist rejime kabul ettirilmesinin ardından İran'dan işgal altındaki topraklara herhangi bir füze saldırısı gerçekleşmemiştir" denildi. - VİYANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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