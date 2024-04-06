Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Tuzla'da seçimi kaybeden Şadi Yazıcı'dan "Giderayak ihale yaptı" iddialarına cevap

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart yerel seçimlerinde el değiştiren Tuzla'da AK Partili Şadı Yazıcı'nın ''Giderayak ihale yaptıkları ve 75 bin metrekare bir alanı elden çıkardıkları'' gerekçesiyle CHP'li Eren Ali Bingöl'e mazbata verilmesini geciktirdiği öne sürülmüştü. İddialar sonrası gözlerin çevrildiği Şadi Yazıcı, bir açıklama yaparak tartışmalara noktayı koydu.

Başkan Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Sosyal medya ve bir takım haber kanallarında Tuzla Belediyesi'nin yeni seçilen yönetime devrini geciktirmeye çalıştığımız ve usule aykırı işlemler yaptığımız yolunda gerçeklerle ilgisi olmayan paylaşımlar nedeniyle bu açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

"BİR GECİKME, GECİKTİRME SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Öncelikle yeni seçilen Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ü tebrik ediyorum. Mazbatasını alan ve görevi devralan sayın başkana başarılar diliyorum. Türkiye'de seçim sürecini siyasi partiler birlikte yürütmektedirler. Her bir siyasi parti seçmeninin kullandığı her bir oyun doğru sayılması ve sonuçlarda yer almasını sağlamak noktasında azami gayret sarf etmekle yükümlüdür. 31 Mart 2024 seçimlerinde şüphe duyulan sayımlar için sandıklara itiraz bir haktır. AK Partimiz Tuzla'daki sayım itirazlarını bu sebeple yapmıştır. İtirazların ilçe, il ve Yüksek Seçim Kurulu süreçleri bulunmaktadır. Nihayet bu süreçler tamamlanmıştır. Bir gecikme, geciktirme söz konusu değildir. Paylaşımlarda bahse konu edilen iki hususta kamuoyunu bilgilendirmek isterim.

1. Giderayak ihale yapıyorlar iddiası: Bu süreçte giderayak ihale yaptığımız iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Kastedilen ihale, ihale süreci 2023 yılında başlayan15.01.2024 tarihinde yapılan bir ihaledir. Yapılan itirazlar nedeniyle ihale 20.02.2024 tarihinde yenilenmiştir. İhale sözleşmesi yasal süresi içinde 02.04.2024 tarihinde imzalanmıştır. Yeni bir ihale söz konusu değildir. Yasal süreç gereği imzalanan bir sözleşmeden bahsedilmektedir. İmzalanan bu sözleşme yeni başkan tarafından devam ettirilebilir, uygun görülmezse iptal edilebilir, yenilenebilir.

2. Tuzla Belediyesi'ne ait bir alanı elden çıkardığımız iddiası: 75.000 metrekare bir alanı giderayak elden çıkardığımız iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu alan Tuzla Belediye Encümeni'nin 068 nolu kararıyla 24 Ocak 20223 tarihinde Tuzla Belediyesi'nin şirketi olan TUZYAP'a satışı gerçekleştirilen, TUZYAP'ın gelir getirici bir iş olarak projelendirdiği, yapım işlerini büyük oranda tamamladığı, satışlarını gerçekleştirdiği bir alandır. TUZYAP, alanla ilgili Tuzla Belediyesi'ne yapması gereken ödemeleri yapmıştır. Tuzla'nın yeni belediye başkanı Sayın Bingöl de şeffaf olan bütün süreçleri zaten görecektir. Belediyenin arsasını elden çıkarma gibi bir durum bulunmamaktadır.

"GÖNLÜMÜZ FERAHTIR"

Her iki işlem ve bütün işlemlerimizle ilgili gönlümüz ferahtır. Tuzla Belediyesi'ni, şahsımı, seçim sistemimizi zan altında bırakan paylaşım sahiplerini yasal haklarım saklı kalmak üzere akla, izana, insafa davet ediyorum."

TARTIŞMANIN FİTİLİNİ İMAMOĞLU ATEŞLEMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın görevi bitmişken 62 milyonluk bir ihale yaparak birilerine verdiğini iddia ederek şu açıklamayı yapmıştı: "Açık farkla kazandığımız Tuzla'da benim genç yol arkadaşım Eren Ali Bingöl'e neden mazbata verilmiyor? Yüzde 11 farkla kazanmış arkadaşımız mazbatayı ne zaman alacak belli değil. Öğreniyoruz ki Tuzla Belediye Başkanı'nın görevi bitmişken, hem de 2 Nisan günü hemen 62 milyonluk ihale yapıp birilerine veriyor. Çok ayıp. Böyle bir kamu ahlakı olamaz. İBB müfettişlerimizi görevlendirdi. İhaleyi veren de alan da rahat olmasın."

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Şadi Yazıcı Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

6 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? 6-7 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 6-7 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6-7 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 7 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 7 Nisan Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? 13 Kasım hangi burç? Doğum günü 13 Kasım olanların burcu nedir? 13 Kasım burcu özellikleri, gezegeni ve sembolü ne? 13 Kasım hangi burca ait? 12 Kasım hangi burç? 12 Kasım doğanların burcu nedir? 12 Kasım burcu özellikleri ne, gezegeni ve sembolü ne? 12 Kasım hangi burca ait? 11 Kasım hangi burç? 11 Kasım doğanların burcu nedir? 11 Kasım burcu özellikleri ne, gezegeni ve sembolü ne? 11 Kasım hangi burca ait? Rüyada akarsu görmek ne anlama gelir? Rüyada berrak akarsu görmek nedir? Rüyada temiz akarsu görmek, Rüyada bulanık akarsu görmek ne demek? Devrim Zengi kimdir? Devrim Zengi kaç yaşında, nereli? Devrim Zengi hayatı ve biyografisi!
500

Yorumlar (1)

Enes Aydın:

Adam yatırım adamıydı tuzlada bu adam değilde tuzla kaybetti galiba neyse sağlık olsun tuzla terör istihdam alanı dolduruluyor %06,75

20
13
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title