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TUSAŞ'taki terör saldırısına siyasilerden tepki yağıyor

TUSAŞ'taki terör saldırısına siyasilerden tepki yağıyor
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısında 3 kişi şehit oldu ve 14 kişinin yaralandı. Hain terör saldırısına siyasilerden peş peşe tepkiler gelmeye başladı.

Ankara'da düzenlenen hain terör saldırısı sonucunda 3 kişi şehit oldu 14 kişi yaralandı. Olaya tepki gösteren siyasilerden tek tek açıklama gelmeye başladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, terör saldırısına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını açıkladı. Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, 1 Başsavcı Vekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

YAYIN YASAĞI VERİLDİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, terör saldırısı sonrasında mahkeme tarafından yayın yasağı kararı alındığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "TUSAŞ yerleşkesine yönelik hain terör saldırısını lanetliyorum. Hain terör saldırısı, Türkiye'nin savunma sanayisindeki başarıları hedef almıştır." dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'tan "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yapılan menfur saldırıda can veren şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." mesajı geldi.

ÖZGÜR ÖZEL TERÖRÜ LANETLEDİ

TBMM Başkanvekili Celal Adan, saldırıya ilişkin "Bu hain terör saldırısını kınıyoruz. Hiçbir terör eylemi ülkemizi yolundan döndüremez. Döktükleri kanda da boğulacaklardır." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, terör saldırısını lanetleyerek "Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ tesislerine yönelik olarak gerçekleştirilen terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda şehit olan yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, milletimize başsağlığı diliyorum. Terörü kimden ve nereden gelirse gelsin lanetliyorum." dedi.

FATİH KACIR "ASLA GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin savunma sanayi alanında önemli kurumlarından biri olan TUSAŞ'ta gerçekleşen alçak terör saldırısını lanetliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar; ailelerine ve aziz milletimize sabır diliyorum. Ülkemizin birliğini, güvenliğini ve geleceğini tehdit eden Türkiye düşmanı teröristlere karşı son ana kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kere daha ifade ediyorum. Cenab-ı Allah bu aziz vatanımızı tüm tehlikelerden korusun."

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, terör saldırısına ilişkin, "Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerleyişini durduracaklarını zannedenler asla başaramayacaklardır." ifadesini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Savunma sanayisinden, Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğundan asla geri adım atmayacağız. Milli Teknoloji Hamlesi ve milli savunma sanayisi tam bağımsız Türkiye'nin anahtarıdır." ifadesini kullandı.

Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - Politika

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