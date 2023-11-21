TÜRKPA'nın 15. yılı kutlandı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesinin (TÜRKPA) kuruluşunun 15. yılı dolayısıyla konferans düzenlendi. Konferansa, üye ülkelerden milletvekilleri ve ilgili kuruluşların yöneticileri katıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesinin (TÜRKPA) kuruluşunun 15. yılı dolayısıyla konferans düzenlendi.

TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er'in ev sahipliğinde düzenlenen konferansa, üye ülkelerden milletvekilleri ve ilgili kuruluşların yöneticileri katıldı. Konferansta, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığındaki TBMM heyeti de yer aldı.

Er, etkinlikte yaptığı konuşmada TÜRKPA'nın kuruluş sürecini ve 15 yılda yapılan faaliyetleri anlattı.

TÜRKPA Genel Sekreteri Er, "Geçtiğimiz 15 yıl, TÜRKPA için büyük bir deneyim oldu. Bu yıllarda Türk devletleri arasındaki işbirliği derinleştikçe kuruluşumuzun faaliyetleri de genişledi. TÜRKPA, üzerine düşen görevleri yerine getirmek için büyük bir gayretle çalışmıştır." dedi.

Parlamenter diplomasinin ve parlamentoların küresel sorunların çözümünde oynadığı rolün giderek arttığını vurgulayan Er, "Bu nedenle TÜRKPA çerçevesindeki işbirlikleri daha gerekli ve çekici hale gelmiştir. TÜRKPA bugün Türk dünyasında hızla gelişen işbirliği süreçlerinin başında yer almaktadır. 15 yılda edindiğimiz olumlu tecrübe ve günümüzün gerçekleri, işbirliğimizin parlak geleceğine güvenle bakmamızı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

"Türkiye üzerinde baskı kurmak isteyen bütün güçlerin eli boşa çıkacaktır"

TBMM Başkanvekili Bozdağ ise TÜRKPA'nın Türk dünyasının dayanışması için önemi her geçen gün artan bir zemin oluşturduğunu söyledi.

Bozdağ, Türk devletlerinin işbirliği yapıları arasında özel bir yere sahip olan TÜRKPA'nın, 15 yılda elde ettiği başarı ve ilerleme sayesinde örnek bir bölgesel ve uluslararası parlamenter teşkilat halini aldığını bildirdi.

TÜRKPA'nın parlamenter birlik olmanın ötesine geçerek başarılı bir bölgesel aktör ve uluslararası kuruluş olduğunu burgulayan Bozdağ, "Küresel ve bölgesel riskler ile istikrarsızlıkların arttığı bu dönemde, öz kardeş devletler daha sıkı bir dayanışma ve işbirliği içinde bulunmalıdır. Türk dünyasını birlikte daha güçlü kılmak, her alanda kuvvetlendirmek ve mevcut sınamalar karşısında daha dayanıklı hale getirmek büyük öncelik verdiğimiz bir hedeftir." ifadelerini kullandı.

Bozdağ, Türkiye ve Azerbaycan'ın başarılarından, istikrar ortamından bahsederek, şunları söyledi:

"Bu istikrarlı yürüyüş devam ettikçe bugün Azerbaycan üzerinde, Türkiye üzerinde baskı kurmak isteyen bütün güçlerin eli boşa çıkacaktır. Türk devletleri üzerinde baskı kurmak isteyen bütün eller boşa çıkacaktır. Amerika'dan Avrupa'sına Azerbaycan ve Türkiye'ye baskı kurmaya çalışan bütün ülkeler, değişen Türk kuvvet ve kudretini, savunma sanayinde ve diğer alanlarda elde ettikleri gelişme ve değişimi, yeni güç dinamiklerini görmezden gelirlerse kaybetmeye mahkumdurlar. Artık onlara boyun eğecek devletler yok. Kendi hak ve hukuku için yeri geldiğinde bir dünyayı karşısına alacak bir Türkiye Cumhuriyeti, bir Azerbaycan Cumhuriyeti, bir Türk Devletleri Teşkilatı olduğunu da herkesin bilmesinde fayda var."

"TÜRKPA: Geçmişin birikimi, bugünün gerçekleri ve geleceğe yönelik beklentiler" temalı konferansa Bozdağ'ın yanı sıra Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Şahin Mustafayev, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Azerbaycan Aksakalı Hasan Hasanov, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreter Yardımcısı Sadi Caferov, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf ile TÜRKPA üyesi ülkelerden parlamenterler katıldı.