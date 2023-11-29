Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Çin Başbakan Yardımcısı Ding Şüeşiang'ı kabul etti. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve işbirliği konuları görüşüldü.

Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Çin Başbakan Yardımcısı Ding Şüeşiang'ı kabul etti.

Türkmenistan Altın Asır televizyon kanalının haberine göre, Berdimuhamedov, Türkmenistan-Çin Hükümetlerarası Komitesi 6. Toplantısına katılmak üzere ülkeye gelen Ding ile yaptığı görüşmede, komitenin ortak çabaları koordine etmede önemli bir role sahip olduğunu ve toplantıdan elde edilecek sonuçların Türkmen-Çin ilişkilerini yeni bir seviyeye taşıyacağına dair güvenini ifade etti.

Ding başkanlığındaki Çin heyeti, daha sonra Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov başkanlığındaki Türkmen heyeti ile söz konusu toplantıda bir araya geldi.

Toplantıda taraflar, ikili ilişkilerin etkin ve kapsamlı gelişmesindeki temel faktörün devlet düzeyinde açık, güvenilir, etkili ve dostane diyalog olduğunu belirtti.

Taraflar ayrıca, iki ülke liderleri arasında Kasım 2021'de çevrim içi yapılan 5. toplantıdan bu yana varılan anlaşmaların ortak çabalarla hayata geçirildiğini vurguladı.

Türkmen-Çin Hükümetlerarası Komitesi 6. Toplantısının sonunda, Türkmenistan Bilimler Akademisi ile Çin Halk Cumhuriyeti Bilim ve Teknoloji Bakanlığı arasında bilimsel ve teknik işbirliğinin derinleştirilmesine ilişkin mutabakat zaptı ve Türkmenistan Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında uluslararası kara yolu trafiğine ilişkin anlaşma imzalandı.