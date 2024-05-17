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Türkmenistan'da Kültür Bakanları Konferansı düzenlendi

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen Uluslararası Kültür Bakanları Konferansı'na katıldı ve Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Zhanna Andreasyan ile görüştü.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Zhanna Andreasyan ile bir araya geldi.

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta büyük Türk şairi Mahtumkulu Firaki'nin doğumunun 300'üncü yıl dönümü dolayısıyla "Uluslararası Kültür Bakanları Konferansı" düzenlendi. Konferansa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konferansın yanı sıra ikili görüşmeler de gerçekleştirdi. Ersoy, Uluslararası Kültür Bakanları Konferansı marjında Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Zhanna Andreasyan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sırasında kültürel konulardaki iş birliğinin Türkiye ile Ermenistan arasında tam normalleşme yolunda sağladığı katkıyı vurgulayan bakanlar, tarihi İpek Yolu Köprüsü'nün ortaklaşa restorasyonu konusunda görüş alışverişinde bulundu. - AŞKABAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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