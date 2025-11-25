'Türkiye'yi kim yönetsin?' anketi: Birinciyle ikinci arasında 9 puan fark var

ASAL Araştırma ve Danışmanlık, Kasım 2025 dönemine ait "Türkiye'yi kim yönetsin?" başlıklı anketinin sonuçlarını yayımladı. 26 ilde 1–9 Kasım tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2.015 kişiyle CATI yöntemiyle gerçekleştirilen çalışmada seçmene "Türkiye'yi kimin yönetmesini istersiniz?" sorusu yöneltildi.

BİRİNCİ SIRADA ERDOĞAN VAR

Ankette çıkan sonuçlara göre; katılımcıların yüzde 25,6'sı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 16'sı Mansur Yavaş, yüzde 12,4'ü Ekrem İmamoğlu yanıtını verdi. Selahattin Demirtaş'ın oranı yüzde 5, Özgür Özel'in ise yüzde 4,4 oldu.

Listenin devamında şu isimler yer aldı:

Devlet Bahçeli: %3,8

Müsavat Dervişoğlu: %2,9

Ümit Özdağ: %2,1

Fatih Erbakan: %1,7

Yavuz Ağıralioğlu: %1,4

Diğer: %2,5

Hiçbiri: %18

Fikrim yok/Cevap yok: %4,2

ASAL, anketin %95 güven aralığında ±2,5 hata payı ile gerçekleştirildiğini belirtti.

İşte yapılan anketi grafiği;