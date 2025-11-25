Haberler

"Türkiye'yi kim yönetsin?" anketi: Birinciyle ikinci arasında 9 puan fark var

'Türkiye'yi kim yönetsin?' anketi: Birinciyle ikinci arasında 9 puan fark var
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ASAL Araştırma'nın Kasım 2025 anketine göre "Türkiye'yi kim yönetsin?" sorusunda ilk sırayı yüzde 25,6 ile Recep Tayyip Erdoğan aldı. Erdoğan'ı yüzde 16 ile Mansur Yavaş ve yüzde 12,4 ile Ekrem İmamoğlu takip etti. Ankette Selahattin Demirtaş yüzde 5, Özgür Özel yüzde 4,4 oranında destek aldı. Katılımcıların yüzde 18'i "hiçbiri" seçeneğini işaretledi.

  • ASAL Araştırma'nın Kasım 2025 anketinde Recep Tayyip Erdoğan %25,6, Mansur Yavaş %16 oy oranına sahip.
  • Ankette Ekrem İmamoğlu %12,4, Selahattin Demirtaş %5, Özgür Özel %4,4 oy oranı aldı.
  • Anket %95 güven aralığında ±2,5 hata payı ile 2.015 kişiyle gerçekleştirildi.

ASAL Araştırma ve Danışmanlık, Kasım 2025 dönemine ait "Türkiye'yi kim yönetsin?" başlıklı anketinin sonuçlarını yayımladı. 26 ilde 1–9 Kasım tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2.015 kişiyle CATI yöntemiyle gerçekleştirilen çalışmada seçmene "Türkiye'yi kimin yönetmesini istersiniz?" sorusu yöneltildi.

BİRİNCİ SIRADA ERDOĞAN VAR

Ankette çıkan sonuçlara göre; katılımcıların yüzde 25,6'sı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 16'sı Mansur Yavaş, yüzde 12,4'ü Ekrem İmamoğlu yanıtını verdi. Selahattin Demirtaş'ın oranı yüzde 5, Özgür Özel'in ise yüzde 4,4 oldu.

Listenin devamında şu isimler yer aldı:

  • Devlet Bahçeli: %3,8
  • Müsavat Dervişoğlu: %2,9
  • Ümit Özdağ: %2,1
  • Fatih Erbakan: %1,7
  • Yavuz Ağıralioğlu: %1,4
  • Diğer: %2,5
  • Hiçbiri: %18
  • Fikrim yok/Cevap yok: %4,2

ASAL, anketin %95 güven aralığında ±2,5 hata payı ile gerçekleştirildiğini belirtti.

İşte yapılan anketi grafiği;

'Türkiye'yi kim yönetsin?' anketi: Birinciyle ikinci arasında 9 puan fark var

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Şehri ayağa kaldıran aile katliamı! İlk incelemede kapıda zorlama görülmedi

Şehri sarsan aile katliamı! Evdeki ilk incelemede dikkat çeken detay
İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis istenen İBB iddianamesi kabul edildi

İmamoğlu için 2 bin 352 yıl hapis isteniyordu! İddianame kabul edildi
Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti

Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Recep İvedik yönetse isim benzerliği nedeniyle ülke yine batardı Trol haber tamamda ülke boku boynuzlamış neyin puanı küfür yemeyin milletten

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu

ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
Kenan İmirzalıoğlu'nu gözyaşlarına boğan olay! Sinem Kobal bir an olsun elini bırakmadı

Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu! Bir an olsun elini bırakmadı
ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu

ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu
Yeni Zelanda 2050 yılına kadar 2.5 milyon kediyi öldürecek

Bir ülke savaş ilan etti: 2.5 milyon kedi öldürülecek
Sadettin Saran ve Asensio arasında viral olan diyalog: Bunu bilerek mi yaptın?

Sadettin Saran'ın sorusuna verdiği yanıta beğeni yağıyor
'Bu hafta en önemli hafta' diyen İslam Memiş'ten altın için çarpıcı yorum

İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın yorumu
Günlük 4 bin lira yevmiyeyle işçi bulamayan çiftçi isyan etti

Çiftçi video yayınlayıp isyan etti! 4 bin TL yevmiyeyle işçi bulamıyor
Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi

Yapay zeka belirledi! İşte Türkiye'nin en tehlikeli mahallesi
Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç

Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç
Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı'ya gitti

İmralı'ya tarihi ziyaret! Görüşmenin ardından açıklama geldi
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun annesi: İç çamaşırı ortada yok

15 yaşındaki Muhammed'in annesi isyan etti: İç çamaşırı ortada yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.