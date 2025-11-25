"Türkiye'yi kim yönetsin?" anketi: Birinciyle ikinci arasında 9 puan fark var
ASAL Araştırma'nın Kasım 2025 anketine göre "Türkiye'yi kim yönetsin?" sorusunda ilk sırayı yüzde 25,6 ile Recep Tayyip Erdoğan aldı. Erdoğan'ı yüzde 16 ile Mansur Yavaş ve yüzde 12,4 ile Ekrem İmamoğlu takip etti. Ankette Selahattin Demirtaş yüzde 5, Özgür Özel yüzde 4,4 oranında destek aldı. Katılımcıların yüzde 18'i "hiçbiri" seçeneğini işaretledi.
- ASAL Araştırma'nın Kasım 2025 anketinde Recep Tayyip Erdoğan %25,6, Mansur Yavaş %16 oy oranına sahip.
- Ankette Ekrem İmamoğlu %12,4, Selahattin Demirtaş %5, Özgür Özel %4,4 oy oranı aldı.
- Anket %95 güven aralığında ±2,5 hata payı ile 2.015 kişiyle gerçekleştirildi.
ASAL Araştırma ve Danışmanlık, Kasım 2025 dönemine ait "Türkiye'yi kim yönetsin?" başlıklı anketinin sonuçlarını yayımladı. 26 ilde 1–9 Kasım tarihleri arasında 18 yaş ve üzeri 2.015 kişiyle CATI yöntemiyle gerçekleştirilen çalışmada seçmene "Türkiye'yi kimin yönetmesini istersiniz?" sorusu yöneltildi.
BİRİNCİ SIRADA ERDOĞAN VAR
Ankette çıkan sonuçlara göre; katılımcıların yüzde 25,6'sı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 16'sı Mansur Yavaş, yüzde 12,4'ü Ekrem İmamoğlu yanıtını verdi. Selahattin Demirtaş'ın oranı yüzde 5, Özgür Özel'in ise yüzde 4,4 oldu.
Listenin devamında şu isimler yer aldı:
- Devlet Bahçeli: %3,8
- Müsavat Dervişoğlu: %2,9
- Ümit Özdağ: %2,1
- Fatih Erbakan: %1,7
- Yavuz Ağıralioğlu: %1,4
- Diğer: %2,5
- Hiçbiri: %18
- Fikrim yok/Cevap yok: %4,2
ASAL, anketin %95 güven aralığında ±2,5 hata payı ile gerçekleştirildiğini belirtti.