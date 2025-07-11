Türkiye Yeni Terörle Mücadele Modeli Sunuyor

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Palabıyık, Türkiye'nin dünyaya yeni bir terörle mücadele modeli sunduğunu söyledi.

"Özellikle birkaç gündür yaşananlara baktığımızda yeni bir terörle mücadele modelinin sahaya sürüldüğünü görüyoruz" diyen Palabıyık, "Elbette bundan önce dünyada farklı mücadele yöntemleri vardı fakat bugün PKK terör örgütüne karşı verilen mücadelenin hem profesyonellikle ilerlediğini hem de güvenlik boyutunun en üst seviyede tutulduğunu görüyoruz. Bu bütün dünyaya verilen siyasal ve küresel bir ders niteliği taşıyor aslında ve devletimiz dünyaya terörle mücadelenin nasıl yapılacağına dair yeni bir model sunuyor. Terörsüz Türkiye Yüzyılı takvimi bütün dünya için terörle mücadelede yeni bir modelin ayaklarını inşa ediyor ve sonraki süreçlerde dünyanın herhangi bir yerinde yaşanabilecek benzeri süreçlerin artık devletimize danışılmadan sürdürülmesi mümkün görünmüyor. 'Nasıl başardınız?' Sorusu, bir süre sonra çok fazla karşılaşacağımız sorular arasında yerini almaya hazırlanıyor" dedi.

" Dünya, terörle mücadeleyi bize soracak"

Geçmiş dönemlerde terörle mücadeleye bakıldığında genellikle 3. gözün sürece dahil edildiğini gördüklerini ifade eden Palabıyık, "Fakat şu anki mücadele biçiminde herhangi bir şekilde 3.göz/taraf yok veya devletimiz bu süreci tek başına yönetiyor. Bu da bize yeni bir terörle mücadele modelinin olduğunu ispatlıyor ve terörsüz Türkiye Yüzyılı bütün dünya örnek olabilecek yeni bir terörle mücadele modeli inşa ediyor. Küresel siyasetin ve bölgesel siyasetin belirleyicisi haline gelen ülkemiz artık bu saatten sonra bütün çözüm masalarının vazgeçilmezi haline gelecektir. Çünkü devletimiz sizin ortaya koyduğu terörle mücadele modeli bütün dünya için yeni bir aşamanın yaşandığının canlı örneğidir. Bu sebepten devletimiz artık küresel siyasette masayı kuran ve masayı deviren bir güce kavuşmuştur ve terörle mücadelenin baş aktörü haline gelmiştir" diye konuştu.

"Dünya, terörle mücadeleyi bizden öğreniyor"

Suriye'de yaşanan devrimden sonra ortaya çıkan terör örgütler ile mücadele biçiminin bütün dünyaya örnek olduğunun da altını çizen Palabıyık, "Küresel aktörlerin dahi hiçbir şey yapamadığı ve bataklığa saplandığı tüm alanlarda Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörü sınır dışına itmiş ve terörün sınır dışında da yok olmasının sürecini bütün dünyaya izletmiştir. Bugün Irak, İran ve Suriye'deki terör örgütlerinin yok oluş biçimi de yine devletimizin terör ile mücadelesi örnek alınarak sürdürülecektir. Terörle mücadelenin en önemli ayağı ise sivillerin zarar görmediği bir inşa modelinin sürdürülmesidir. Çünkü terörle mücadelede sivillerin korunması en zor alandır ve devletimiz, ordusu ile birlikte bu alanı muhafaza etmiş, sivilleri korumuş ve terörizmin ortaya çıktığı bütün bataklıkları kurutmuştur. Bu da özellikle sivil halkın ve bölge halkının devletimize olan güveninin yüzde yüz sağlanmasına vesile olmuştur" dedi. - BİTLİS