Türkiye ile Özbekistan arasında 2026-2027 İşbirliği Programı imzalandı

Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirecek 2026-2027 dönemini kapsayan iş birliği programını imzaladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov tarafından, iki ülke arasında 2026-2027 dönemini kapsayan iş birliği programı hayata geçirildi.

Dışişleri Bakanı Fidan ile Özbekistan Dışişleri Bakanı Saidov tarafından, Türkiye-Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun Dördüncü Toplantısı'nın ardından, 'Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında 2026-2027 İşbirliği Programı' imzalandı. - ANKARA

