Türkiye ve Özbekistan Arasında Sosyal Hizmetler İş Birliği Mutabakatı İmzalandı

Türkiye ve Özbekistan arasında aileler, kadınlar, çocuklar, engelli ve yaşlı bireylere sunulan sosyal hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla bir mutabakat zaptı imzalandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı "Türk Devletler Teşkilatı 1. Sosyal Politika Bakanlar Toplantısı" kapsamında çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi. Göktaş, bu çerçevede Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sosyal Koruma Milli Ajans Başkanı Mansurbek Olloyorov ile bir araya geldi. Kadın, çocuk, aile ve sosyal politikalar konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmenin ardından Göktaş ve Olloyorov, Türkiye ve Özbekistan arasında "Sosyal Hizmetler Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzaladı. İmza töreni sonrasında Göktaş hayırlı olması temennisinde bulunurken, Olloyorov da "Güzel neticeleri olsun" dedi.

Öte yandan Bakan Göktaş, Azerbaycan Aile, Kadın ve Çocuk İşleri Devlet Komitesi Başkanı Bahar Muradova ve Kırgızistan Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanı Gulnara Baatyrova ile de ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde ilki düzenlenen Türk Devletler Teşkilatı 1. Sosyal Politika Bakanlar Toplantısı ile Türk dünyası ülkelerinde ailenin korunması ve güçlendirilmesine yönelik iş birliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor. - ANKARA