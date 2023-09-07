Türkiye ve Mozambik Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması İmzaladı

TÜRKİYE Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Mozambik Cumhuriyeti Savunma Bakanı Cristóvão Artur Chume, 'Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması' imzaladı.

3- 9 Eylül tarihleri arasında bir dizi görüşme gerçekleştirmek üzere Türkiye'de bulunan Mozambik Heyeti, Savunma Sanayii Başkanlığı'nı ziyaret etti. Heyetler arasında yapılan ikili görüşmenin ardından, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve Mozambik Savunma Bakanı Cristóvão Artur Chume 'Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşması' imzaladılar. Anlaşma, iki ülke arasında savunma sanayii alanında gerçekleştirilecek karşılıklı iş birliği faaliyetlerinin esaslarını kapsıyor. Heyetler arası görüşmelerde, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün Türk Savunma Sanayi'nde kat edilen mesafenin Türkiye'nin bağımsız dış politikasında oynadığı rolden bahsederek, ülkemizin dost ve kardeş ülkelerle savunma sanayi alanındaki çözüm ve tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti.Mozambik Savunma Bakanı Cristóvão Artur Chume ise Türk savunma sanayiinin ulaştığı seviyeden etkilendiklerini, Türkiye'yi Mozambik'in stratejik bir ortağı olarak görmeyi arzuladıklarını ifade etti. Mozambik Savunma Bakanı ve beraberindeki heyet önde gelen savunma sanayii firmalarını da ziyaret ederek, ürünleri yerinde inceledi. (DHA)