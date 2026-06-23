Bakan Güler, Moğol mevkidaşı Batlut ile bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Moğolistan Savunma Bakanı Damba Batlut, Ankara'da Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşması imzaladı.
ASKERİ EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Moğolistan Savunma Bakanı Damba Batlut, Milli Savunma Bakanlığı'nda baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. Heyetler arası görüşmenin ardından her iki bakan, Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşması'nı imzaladı" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı