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Türkiye ve Irak Arasında Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması Toplantısı Antalya'da

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin eş başkanlığında 13 Nisan 2025 tarihinde Antalya'da Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması'nın 5'inci toplantısı gerçekleştirilecek.

Türkiye ile Irak arasında Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması'nın 5'inci toplantısı Dışişleri Bakanı ile Irak Cumhuriyeti ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı'nın eş başkanlığında Antalya'da gerçekleştirilecek.

Dışişleri Bakanlığından Türkiye ile Irak arasında Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması toplantısına ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, beşinci toplantı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Irak Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in eş başkanlığında, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu ile Iraklı muadillerinin katılımıyla 13 Nisan 2025 tarihinde Antalya'da gerçekleştirilecek. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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