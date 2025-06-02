Türkiye ve Finlandiya'dan Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşması

Türkiye ve Finlandiya'dan Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşması
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Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Finlandiya Savunma Bakanlığı Genel Direktörü Olli Ruutu, iki ülke arasındaki Savunma Sanayii İş Birliği Mutabakat Muhtırası'nı imzaladı. Anlaşma, NATO müttefikleri arasındaki iş birliğini güçlendirecek.

SAVUNMA Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Finlandiya Savunma Bakanlığı Kaynak Politikalarından Sorumlu Genel Direktörü ve Finlandiya Milli Silahlanma Direktörü Olli Ruutu, iki ülke arasındaki Savunma Sanayii İş Birliği (SSİ) Mutabakat Muhtırası'nı imzaladı.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başkanımız Prof. Dr. Haluk Görgün, Finlandiya ile ülkemiz savunma sanayii iş birliğinin gelişmesine vesile olacak Savunma Sanayii İş Birliği (SSİ) Mutabakat Muhtırası'nı Finlandiya Savunma Bakanlığı Kaynak Politikalarından Sorumlu Genel Direktörü ve Finlandiya Milli Silahlanma Direktörü Sayıh Olli Ruutu ile birlikte imzaladı. Bu anlaşma, NATO Müttefikleri Türkiye ve Finlandiya arasındaki savunma sanayi iş birliğinin geliştirilmesi ve en iyi seviyeye getirilmesini amaçlamaktadır. Türkiye-Finlandiya Savunma Sanayii İşbirliği Mutabakat Muhtırası'nın her iki ülke ve NATO müttefiklerimiz açısından hayırlara vesile olmasını temenni ederiz" denildi.

GÖRGÜN: SAVUNMA SANAYİ ENTEGRASYONUNA YÖNELİK ÖNEMLİ BİR ADIM

Haluk Görgün de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güçlü ortaklıklar, sürdürülebilir barış ve ortak güvenlik vizyonunun temelidir. NATO'nun caydırıcılığını pekiştirecek bu iş birliği, aynı zamanda Avrupa'nın savunma sanayi entegrasyonuna yönelik önemli bir adımdır. Finlandiya ile imzaladığımız Mutabakat Muhtırası; ortak üretim, teknoloji paylaşımı ve kabiliyet geliştirme alanlarında yeni bir dönemin kapısını aralamaktadır. Müttefiklik ruhunu sanayi vizyonumuzla buluşturuyor, Avrupa-Atlantik güvenliğine katkımızı derinleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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