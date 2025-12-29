Dışişleri Bakanlığı : "Türkiye ile Ermenistan Normalleşme Süreci Özel Temsilcileri arasında varılan mutabakat çerçevesinde, Türkiye ve Ermenistan, diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamilleri için vize sürecini kolaylaştırma kararı almıştır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika