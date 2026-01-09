Haberler

Ankara'da Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Toplantısı

Ankara'da Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Toplantısı
Güncelleme:
Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı, Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in katılımıyla başladı. Toplantı sonrası ortak basın toplantısı düzenlenecek.

TÜRKİYE-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı, Ankara'da başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono ve Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin'in katılımıyla Ankara'da başladı. Basına kapalı yapılan toplantı sonrası ortak basın toplantısı düzenlenecek.

