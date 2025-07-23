Türkiye ve Birleşik Krallık'tan Eurofighter Typhoon İçin İmza

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey, İstanbul'da düzenlenen 17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF-2025'de, Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının tedarikine ilişkin mutabakat zaptı imzaladı.

Bakan Yaşar Güler ile Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey, Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı 2025 bir araya geldi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Krallık Savunma Bakanları; bugün İstanbul'da düzenlenen 17'nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda bir araya gelme fırsatını memnuniyetle karşılamış, Türkiye-Birleşik Krallık ortaklığının gücünü yeniden teyit etmiş, iki ülkenin NATO aracılığıyla yürütülen iş birliği dahil olmak üzere uzun süredir devam eden savunma iş birliğinin, savunma sanayi ve güvenlik alanındaki gelişen bağlarının önemini vurgulamışlardır. Her iki Bakan da İttifak'ın ortak caydırıcılığını desteklemek amacıyla bu stratejik ortaklığı derinleştirme taahhüdünde bulunmuştur. İki ülke, Eurofighter Typhoon ihracatı konusunda kayda değer ilerleme sağlamaya devam etmektedir. Türkiye'nin bir Typhoon kullanıcısı olarak kabul edilmesi, NATO'nun kilit müttefikleri arasında onlarca yıl boyunca gelişen dostluk bağlarını daha da güçlendirecek ve Türkiye'nin gelişmiş muharip hava kabiliyetlerini artırma yolunda önemli bir adım olacaktır. Bu gelişme, Birleşik Krallık- Türkiye ortaklığında, kabiliyet iş birliğini güçlendirme ve iki ülkenin savunma sanayilerini dünya çapında lider ekipmanların karşılıklı alımı yoluyla destekleme anlamında yeni bir dönemin başlangıcını oluşturacaktır. Savunma Bakanları bugün ortak bir Mutabakat Zaptı imzalamıştır. Bu belge, ülkeler arasındaki ilişkiyi resmileştirmekte ve Typhoon konusunda tam kapsamlı bir anlaşmaya bir adım daha yaklaştırmaktadır. Her iki Bakan da bu imzayı, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon topluluğuna katılımı yönünde olumlu bir adım olarak memnuniyetle karşılamakta ve gerekli düzenlemelerin en kısa sürede sonuçlandırılması yönünde ortak bir hedefi paylaşmaktadır."

İmza töreninde konuşan Bakan Güler, Türkiye ve İngiltere arasında köklü tarihi bağlar ve güçlü ilişkiler bulunduğunu belirterek, "Bu bağların bir tezahürü olarak ikili ilişkilerimizi daha da geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bugün de IDEF 2025 17'nci Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı vesilesiyle bir araya geldiğimiz Sayın Bakan ile verimli ve yapıcı istişarelerde bulunduk. Ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığı teyit ettiğimiz görüşmede de NATO dahil olmak üzere uzun süredir devam eden savunma iş birliğimizin, savunma sanayi ve güvenlik alanındaki artan bağlarımızın önemini vurguladık. Aynı şekilde ortak caydırıcılığımızı desteklemek amacıyla stratejik ortaklığımızı derinleştirme taahhüdünde bulunduk" ifadelerini kullandı.

Bakan Güler, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon kullanıcısı olarak kabul edilmesinin; NATO'nun kilit müttefikleri olan Türkiye ve İngiltere'nin dostluk bağlarını daha da güçlendireceğine inandığını belirterek, "Ülkemizin hava kabiliyetlerinin artırılması ile NATO'nun da hava gücünün artmış olacağına, yeteneklerimizle ilgili iş birliğini güçlendireceğine ve iki ülkenin savunma sanayilerini dünya çapında lider ekipmanların karşılıklı alımı yoluyla destekleyecek yeni bir dönemin başlangıcını oluşturacağına inanıyorum. Bu kapsamda, kıymetli mevkidaşımla imzaladığımız mutabakat zaptı, bizleri Eurofighter Typhoon konusunda tam kapsamlı bir anlaşmaya bir adım daha yaklaştırmaktadır. Ülkemizin Eurofighter Typhoon topluluğuna katılımı yönünde atılan bu olumlu adımı memnuniyetle karşılıyor, gerekli düzenlemelerin en kısa sürede sonuçlandırılması yönündeki ortak kararlılığımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle Sayın Bakan'a teşekkür ediyor, Birleşik Krallık halkına da selamlarımı iletiyorum" şeklinde konuştu.

Bakan Güler ve Birleşik Krallık Savunma Bakanı Healey, görüşmenin ardından IDEF-2025 Fuarı'nı beraber gezdi. Güler, konuk mevkidaşına sergilenen teknoloji ürünleri hakkında bilgi verdi. - İSTANBUL